Harita kıpkırmızı oldu: El Nino kabusu adım adım Türkiye'ye geliyor! Uyarı üstüne uyarı: Aklı olan dışarıya 1 adım dahi atmasın

Hava olaylarında uzun süredir etkili olan La Nina'nın ardından sıra El Nino kabusuna geldi. Dünyada El Nino'nun başlamasıyla birlikte can alan sıcaklık rekorları kırılıyor. Hindistan'da 46, Meksika'da ise 8 ölüm gerçekleşti. Bu hava olayı sonrası yüzlerce kuş sahillerde ölü bulundu. Şimdi Türkiye'ye geleceği yönünde haberler gündeme geldi. Peki, El Nino nedir, özellikleri ne? İşte detaylar...
Avrupa'nın Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), haziranda sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı. Haziranın ilk 11 gününde karada hava sıcaklığı yılın bu dönemine göre ölçülen en yüksek ortalamaya ulaştı. 1950'lerden bu yana veri toplayan C3S, geçen ayın da en sıcak ikinci mayıs olduğunu belirlemişti. Bilim insanları bu sıcaklık rekorlarını El Nino hava olayıyla açıklıyor. El Nino hava olayı sırasında, ekvator boyunca batı yönünde esen rüzgarlar yavaşlıyor, ılık sular doğuya itiliyor ve okyanuslarda yüzey sıcaklıkları artıyor.
KARNEYLE SU
Çin'in kuzeyindeki bazı şehirlerde de haziran ayında hava sıcaklığı rekor kırdı. Acil durum tatbikatları başlatıldı. Mayıs ayında da Şanghay, bir asırdan fazla bir süredir en sıcak günlerini yaşamıştı. Ülkelerin sıcaklık krizine karşı su ve elektrikte enerji tasarrufu tedbirlerini devreye alması bekleniyor. Çin'de bazı şehirlerde firmalar ve insanlardan enerji kullanımlarını sınırlama getirmeleri istendi. İngiltere'de 13 Haziran'da kırılan sıcaklık rekorundan sonra ev sahiplerine içme ve yemek hazırlama gibi temel amaçlarla suyu kısıtlamalarının söylendiği bazı kentlerde karneyle su verildi.