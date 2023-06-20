Harita kıpkırmızı oldu: El Nino kabusu adım adım Türkiye'ye geliyor! Uyarı üstüne uyarı: Aklı olan dışarıya 1 adım dahi atmasın

HİNDİSTAN'TA 46 ÖLÜ

Hindistan'ın en kalabalık eyaleti Uttar Pradesh'te etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 46 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin tümünün 60 yaş üzeri ve daha önceden sağlık sorunları bulunan yaşlılar olduğu, aşırı sıcak nedeniyle durumlarının kötüleştiği aktarıldı. Ballia bölgesinde Cuma günü hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkarak 42.2 derece olarak ölçüldü.

MEKSİKA'DA 8 ÖLÜ

Meksika'nın kuzeybatısı ve güneydoğusunda aşırı sıcaklar nedeniyle sekiz kişi öldü. Bu kişilerden yedisi sıcak çarpması, biri de susuzluktan hayatını kaybetti. Bu, nisandan bu yana Meksika'yı vuran üçüncü sıcak hava dalgası oldu. başkent Mexico City'de sıcaklık 35 dereceyi geçti. Bazı bölgelerde elektrik ve su kesintileri yaşanıyor. Yüzlerce kuşun sahillerde ölü bulunduğu ülkede yetkililer, 'ısınan Pasifik Okyanusu'ndaki balıkların, daha serin sulara ulaşmak için derinlere dalması sonucu avlanamayan kuşların açlıktan öldüğünü' açıkladı.