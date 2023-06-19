TEM Otoloyu'nda peş peşe karşılıklı trafik kazası: 3 yaralı

Bağcılar TEM Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken karşı şeritte ise kamyonet, yavaşlayan başka bir kamyonete çarptı. Kazada kamyonet içerisinde sıkışarak yaralanan 3 kişiye itfaiye müdahale etti.

KARŞI ŞERİTTE KAZA YAŞANDI

TEM Otoyolu Edirne istikameti İstoç mevkisinde saat 02.00 sıralarında seyir halinde bulunan hafif ticari araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Agit Gezer'e ait araçtaki yangına kısa sürede müdahale ederken, karşı şeritte ise kaza meydana geldi.