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    • Yaşam
    • 20.06.2023 07:20
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    • 20.06.2023 07:20
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    Adana’da organize suç örgütüne şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var

    Adana’da, adam yaralama, silahlı saldırı düzenleme, silah zoruyla haraç kesme ve silah ticareti gibi suçları gerçekleştirdiği belirlenen organize suç örgütüne şafak vakti operasyon düzelendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    AJANSLAR
    Suç şebekelerine şafak operasyonu

    Adana'da organize halde suç işleyip, halkın huzurunu bozan suç şebekesine şafak operasyonu düzenlendi.

    DEŞİFRE EDİLDİ
    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı'nın koordinesinde kentte organize şekilde hareket edip, farklı suçlar işleyerek halkın huzurunu bozan suç şebekelerini teknik ve fiziki çalışmalar sonucu deşifre etti.

    Suç şebekelerine üye oldukları tespit edilen kişiler hakkında savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından KOM ekipleri, bu sabah operasyon için harekete geçti.

    Şafak vakti özel harekat ekiplerinin de desteğiyle çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Demir kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girilirken, adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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