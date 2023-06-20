Adana’da organize suç örgütüne şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var

Adana'da organize halde suç işleyip, halkın huzurunu bozan suç şebekesine şafak operasyonu düzenlendi.

DEŞİFRE EDİLDİ

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı'nın koordinesinde kentte organize şekilde hareket edip, farklı suçlar işleyerek halkın huzurunu bozan suç şebekelerini teknik ve fiziki çalışmalar sonucu deşifre etti.