Uşak'ta yürek burkan olay! ‘Babası olamam’ demişti: 'Yılan bebek' Gökdeniz davasında mahkemeden karar geldi

Uşak'ın Esme İlçesi'nde Gökdeniz T. 2021 yılında 300 milyonda bir görülen ve halk arasında 'yılan bebek' olarak bilinen Harlequin tipi iktiyozis hastalığıyla dünyaya geldi. Gökdeniz bebeğin annesi Ela Fidan (28) ile babası Musa T., doğumdan 3 ay önce boşanmak için mahkemeye gitti.
"BEBEĞİN BABASI BEN DEĞİLİM"
Baba Musa T. bebeğin babasının kendisi olamayacağı iddiasıyla çocuğun soybağının nesebinin tespit edilmesini istedi. Bunun üzerine İzmir Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi, Gökdeniz bebek ile anne ve babasından alınan örnekler üzerinde DNA incelemesi gerçekleştirdi.
ADLİ TIP RAPORUNDA 'YÜZDE 99 BEBEĞİN BİYOLOJİK BABASI' DENİLDİ
İzmir Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi, Gökdeniz bebek ile anne ve babasından alınan örnekler üzerinde DNA incelemesi gerçekleştirdi. Mahkemeye gönderilen 29 Haziran 2022 tarihli Adli Tıp Raporu sonucuna göre, Musa T.'nin yüzde 99 oranında bebeğin biyolojik babası olabileceği tespitine yer verildi.