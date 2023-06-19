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    • Yaşam
    • 19.06.2023 23:03
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    • 19.06.2023 23:03
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    Gaziantep-Kahramanmaraş yolunda katliam gibi kaza! Tır araçları ezdi geçti: Ölü ve yaralılar var...

    Gaziantep-Kahramanmaraş eski yolu Yığınlı mevkisinde şerit ihlali yapan Bedrettin Zidan idaresindeki 46 DH 765 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 AIB 771 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası 3 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gaziantep-Kahramanmaraş yolunda katliam gibi kaza!

    Gaziantep-Kahramanmaraş eski yolu Yığınlı mevkisinde şerit ihlali yapan Bedrettin Zidan idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen tır ile kafa kafaya çarpıştı.

    Tır, minibüs ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

    KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
    Mehmet Avşar'ın kullandığı 61 AAY 613 plakalı minibüs, Bedrettin Zidan idaresindeki 46 DH 765 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 27 AIB 771 plakalı tır, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

    3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Kazada, otomobil sürücüsü Zidan ile araçlarda bulunan İsmail Özdemir ve Mehmet Apalak olay yerinde hayatını kaybetti.

        5 KİŞİDEN ÜÇÜ AĞIR YARALI
        Kazada yaralanan Mehmet Avşar, İzzet Özdemir, Ökkeş Avşar, Cuma Bozkurt ve Nazım Bozkurt, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

        CESTLER ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI
        Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        Haberler Yaşam Gaziantep-Kahramanmaraş yolunda katliam gibi kaza! Tır araçları ezdi geçti: Ölü ve yaralılar var...
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