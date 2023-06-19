Gaziantep-Kahramanmaraş yolunda katliam gibi kaza! Tır araçları ezdi geçti: Ölü ve yaralılar var...

Gaziantep-Kahramanmaraş eski yolu Yığınlı mevkisinde şerit ihlali yapan Bedrettin Zidan idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen tır ile kafa kafaya çarpıştı.
Tır, minibüs ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Mehmet Avşar'ın kullandığı 61 AAY 613 plakalı minibüs, Bedrettin Zidan idaresindeki 46 DH 765 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 27 AIB 771 plakalı tır, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 15. kilometresinde çarpıştı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, otomobil sürücüsü Zidan ile araçlarda bulunan İsmail Özdemir ve Mehmet Apalak olay yerinde hayatını kaybetti.