Gaziantep-Kahramanmaraş yolunda katliam gibi kaza! Tır araçları ezdi geçti: Ölü ve yaralılar var...

Gaziantep-Kahramanmaraş eski yolu Yığınlı mevkisinde şerit ihlali yapan Bedrettin Zidan idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen tır ile kafa kafaya çarpıştı.





Tır, minibüs ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.