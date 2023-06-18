Uşak’ta çay taştı, kenti sel vurdu

Uşak'ta gün boyu yağan yağmur akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

Akşam saatlerinde sağanak şekilde yağan yağmur kentte olumsuzluklara neden oldu. Kentte bazı yollarda trafik aksamaları meydana gelirken bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.