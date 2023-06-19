Enkaz altından 248 saat sonra kurtarılan mucize kız Aleyna Ölmez eve döndü!

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Atabey Apartmanı'nın enkazından 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez, 16 Şubat'ta Ankara'ya getirilip, Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile pek çok kişinin tedavi sürecinde ziyaret ettiği Ölmez, hastaneden çıktıktan sonra teyzesi Güler Duman ile birlikte Keçiören'de yaşamaya başladı.

Depremde annesi, babası ve bir kardeşini kaybeden Ölmez ile teyzesi, memleketleri Kahramanmaraş'a dönmeyi kararlaştırdı. Ölmez ve teyzesi, Ankara'dan ayrılmadan önce, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a vefa ziyareti yaptı.