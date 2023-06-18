Son dakika: İzmir Bayraklı'da esrarengiz ölüm! Derin dondurucuda bulunan 4 Türkmenistan uyruklu cesedin katil zanlısının erkek arkadaş olduğu öne sürüldü

ÖZEL EKİP KURULDU

Olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen cinayet şüphelisinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Ekiplerin arama çalışmalarına rağmen henüz bir sonuç alınamadı. Hasta bakımı veya çocuk bakıcılığı yapan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğin haftada 1 gün öldürüldükleri evde kaldıkları, diğer zamanlarda ise çalıştıkları evlerde kaldıkları öğrenildi.Evdeki inceleme sonrası ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesetlerin tamamen parçalandığı, bu nedenle hangi cesedin kime ait olduğunun ise yapılacak DNA testi sonucunda belirleneceği ifade edildi.

İZMİR VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi 1594/13 Sokak No 20'de bulunan bir evde hepsi Türkmenistan uyruklu G.H., L.G., L.G. isimli 3 kadın ve R. isimli bir erkeğin cesedi bulundu.