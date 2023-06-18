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    • 19.06.2023 14:30
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    Son dakika: İzmir Bayraklı'da esrarengiz ölüm! Derin dondurucuda bulunan 4 Türkmenistan uyruklu cesedin katil zanlısının erkek arkadaş olduğu öne sürüldü

    Son dakika haberleri... İzmir Bayraklı'daki bir evde Pazar günü kan donduran olay yaşandı. İhbar üzerine polisin çilingir yardımıyla girdiği evde 3 kadının cesedini dondurucuda, 4'üncü kişinin cesedini ise buzdolabında buldu. Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen şahısların cesetlerinin parçalara ayrılmış vaziyette ve sıcak havada koku yapmaması derin dondurucuda saklandığı öğrenildi. Dondurucudaki cesetlerin anne ve iki kızı ile kızlardan birinin sevgilisine ait olduğu tespit edildi. Olayı gerçekleştiren şüphelinin Gülkamar Hanimova’nın erkek arkadaşı, hayatını kaybeden Ruslan Kerimov’un da Laçin Geldiyazova’nın erkek arkadaşı olduğu öne sürüldü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR

    İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir evden Pazar günü kan donduran cinayet haberi geldi.

    Olay, Pazar günü saat 11.00 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı bir evde meydana geldi. Evde yaşayan yabancı uyruklu kişilerden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

    İhbar üzerine polis, çilingir yardımıyla girdiği evde 3 kadının cesedini dondurucuda, 4'üncü kişinin cesedini ise buzdolabında buldu.

        CESETLER PARÇALARA AYRILMIŞ HALDE BULUNDU
        Olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma başlatırken evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

        Şüpheli tarafından öldürüldükten sonra cesetlerin parçalara ayrıldığı ve sıcak havada koku yapmaması için derin dondurucuda sakladığı bildirildi.

        ANNE VE İKİ KIZI DONDURUCUDAN ÇIKTI
        İhbar üzerine girilen 3 katlı evde yaşayan hasta bakımı veya çocuk bakıcılığı yapan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova'nın cesetleri parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulundu.

        KATLİAM DOLAPLARI GÖRÜNTÜLENDİ
        4 kişinin parçalanmış cesetlerinin saklandığı iddia edilen evdeki buzdolabı ve derin dondurucunun görüntüleri ortaya çıktı. Mahalleden, evli 3 çocuk babası Ramazan Yüksel (58) katilin esnafa nereden derin dondurucu alabileceğini sorduğunu söyledi "Şaşkınız 3 senedir burada yaşıyorlardı. Kendi halinde bir aileydi. Duyduğumuza göre katil, birkaç gün önce çevredeki esnafa nereden derin dondurucu alabileceğini sormuş. Tedirginiz"

        BUZDOLABINDA BULUNAN ERKEK CESEDİ İSE...
        Polis ekiplerinin evde yaptığı aramalarda Ruslan Kerimov isimli bir erkeğin cesedinin ise buzdolabında olduğu tespit edildi. Ayrıca haftada 1 gün öldürüldükleri evde kaldıkları, diğer zamanlarda ise çalıştıkları evlerde kaldıkları öğrenildi.

        İLAÇLI İÇECEK İLE UYUTMUŞ
        A Haber'in haberine göre, katil zanlısının olay öncesi katledilen şahısları ilaçlı içecekle uyuttuğu öğrenildi.

            ARANAN ŞÜPHELİ ERKEK ARKADAŞ
            Olayı gerçekleştiren şüphelinin Gülkamar Hanimova'nın erkek arkadaşı, hayatını kaybeden Ruslan Kerimov'un da Laçin Geldiyazova'nın erkek arkadaşı olduğu öne sürüldü.

            ÖNCE ÖLDÜRÜP GÜNLER SONRA DERİN DONDURUCUYA KOYMUŞ
            Mahalle sakinlerinden Ferhat Özkul, "Mahallemizde böyle bir şey yapılması bizi çok etkiledi. Aile içi bir facia olduğunu duyduk. Yine polislerden duyduğumuza göre olayın ne zaman olduğu da belli değil. Katilin önce cinayetleri işlediğini birkaç gün sonra dondurucuya koyduğunu duyduk. İstanbul'da bir yakınları haber alamamış ve buraya gelmiş. Kapıyı da açan olmayınca ihbarda bulunmuş ve kapı açılmış. Olayla ilgili çok fazla iddia var" dedi.

            ÖZEL EKİP KURULDU
            Olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen cinayet şüphelisinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Ekiplerin arama çalışmalarına rağmen henüz bir sonuç alınamadı. Hasta bakımı veya çocuk bakıcılığı yapan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğin haftada 1 gün öldürüldükleri evde kaldıkları, diğer zamanlarda ise çalıştıkları evlerde kaldıkları öğrenildi.Evdeki inceleme sonrası ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesetlerin tamamen parçalandığı, bu nedenle hangi cesedin kime ait olduğunun ise yapılacak DNA testi sonucunda belirleneceği ifade edildi.

            İZMİR VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
            İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi 1594/13 Sokak No 20'de bulunan bir evde hepsi Türkmenistan uyruklu G.H., L.G., L.G. isimli 3 kadın ve R. isimli bir erkeğin cesedi bulundu.
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                Haberler Yaşam Son dakika: İzmir Bayraklı'da esrarengiz ölüm! Derin dondurucuda bulunan 4 Türkmenistan uyruklu cesedin katil zanlısının erkek arkadaş olduğu öne sürüldü
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