Son dakika: İzmir Bayraklı'da esrarengiz ölüm! Derin dondurucuda bulunan 4 Türkmenistan uyruklu cesedin katil zanlısının erkek arkadaş olduğu öne sürüldü

CESETLER PARÇALARA AYRILMIŞ HALDE BULUNDU
Olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma başlatırken evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Şüpheli tarafından öldürüldükten sonra cesetlerin parçalara ayrıldığı ve sıcak havada koku yapmaması için derin dondurucuda sakladığı bildirildi.
ANNE VE İKİ KIZI DONDURUCUDAN ÇIKTI
İhbar üzerine girilen 3 katlı evde yaşayan hasta bakımı veya çocuk bakıcılığı yapan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova'nın cesetleri parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulundu.
KATLİAM DOLAPLARI GÖRÜNTÜLENDİ
4 kişinin parçalanmış cesetlerinin saklandığı iddia edilen evdeki buzdolabı ve derin dondurucunun görüntüleri ortaya çıktı. Mahalleden, evli 3 çocuk babası Ramazan Yüksel (58) katilin esnafa nereden derin dondurucu alabileceğini sorduğunu söyledi "Şaşkınız 3 senedir burada yaşıyorlardı. Kendi halinde bir aileydi. Duyduğumuza göre katil, birkaç gün önce çevredeki esnafa nereden derin dondurucu alabileceğini sormuş. Tedirginiz"