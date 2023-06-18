İstanbul'da akılalmaz olay! Örümcek Adam'a özenip 5'inci kattan atladı, burnu bile kanamadı

Berzan Korkmaz (5,5), cep telefonunda izlediği videolarından 'örümcek adam' karakterine özendi, İstanbul Arnavutköy'deki 5'inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı atladı.
Babaannesi ile yaşayan Berzan'ın düştüğünü 3 yaşındaki kardeşi Miran, mutfakta yemek yapan babaannesine haber verdi. İş makinası operatörü baba Fatih Korkmaz, annesinden gelen telefon üzerine apar topar eve döndüğünde oğlunu kaybettiğini düşünürken burnunun bile kanamadığını görünce yaşadıkları mucizeye kendileri de şaşırdı. Hemen ambulans çağrılarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, 2 gün hastanede gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
"BANA TELEFON GELDİĞİNDE ÇOCUK ÖLDÜ DEDİM"
O gün işte olduğunu anlatan baba Fatih Korkmaz, olayı şu şekilde özetledi: "Arnavutköy'de annemin yanındaydı çocuklar. Bana bir telefon geldi, dediler ki Berzan camdan aşağı düştü çabuk gel. Ben geldiğimde Berzan ambulanstaydı. Ambulansa biner binmez ne olduğunu sordum oğluma, kendindeydi iyi görünüyordu çünkü. Dedi ki 'Baba ben Spiderman gibi uçtum, ama kardeşim benle beraber atlamadı dedi. Niye öyle bir şey yaptığını sorunca da 'Spiderman bizi kurtarıyor atlayınca, beni kurtaracaktı ama kurtarmadı. Ben de aşağı düştüm' dedi. Annemin telefonu şarjda duruyormuş, oradan alıp izlemiş sürekli.