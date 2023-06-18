İstanbul'da akılalmaz olay! Örümcek Adam'a özenip 5'inci kattan atladı, burnu bile kanamadı





"KLİNİĞİMİZE BİR HAFTADA İKİ ÇOCUK GELDİ"

Berzan 'ın hastanedeki tedavi sürecini yürüten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Çakmak, meslek hayatında bu kadar yüksekten düşüp de hiçbir iç organ yaralanması, kırığı vs olmadan kurtulabilen bir hastaya rastlamadığını kaydederek özellikle yaz tatilinin başlamasıyla bu tip kazaların artabileceğine işaret etti. Dr. Çakmak, "Yaz mevsiminde bize bu tip ev kazası vakaları çok gelmeye başlıyor. Genellikle ev içi travmalar oluyor ama bu hafta 2 hastamız bu şekilde yüksekten düşmeye bağlı, klinikte yatıyor.

Bunlar çok daha ciddi travmalar. Birisi 5, biri 3'üncü kattan düşmüş. Bu hastamız 5'inci kattan düşmüş, biz genellikle bu tür hastaları olay yerinde kaybediyoruz. Düşme pozisyonu bu konuda çok etkili. Kafa, boyun bölgesini çarpan çocuklar ne yazık ki olay yerinde vefat ediyorlar. Onun dışında bacak üzerine yani dik pozisyonda düşme olursa ciddi kemik kırıkları olabiliyor, iç organ yaralanmaları olabiliyor" dedi.