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    Üniversite adaylarının zamanla sınavı: Kimi ağladı kimi görevlilere bağırdı...

    Üniversite adayları, bir fakülteye kapağı atmak için zamanla yarıştı. Ama her zaman olduğu gibi çok sayıda genç, dakikalar farkıyla sınavı kaçırdı. Kimi ağladı, kimi görevlilere bağırdı.

    Zaman sınavı!

    Türkiye'de dün 3.5 milyon genç, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için saat 10.15'te yarışa başladı.

    09.00'da sınav merkezlerinin kapıları açıldı. 10.00'dan sonra içeriye hiçbir aday alamadı. İşte o dakikalardan sonra büyük hayal kırıklıkları başladı.

    Adaylardan bazıları 1 dakika, bazıları 3-5 dakika dakika ile bir yılı kaçırdı. TYT'de adaylar, Türkçe 40, Sosyal Bilimler 20, Matematik 40, Fen Bilimleri ise 20 soru olmak üzere 120 soruyla karşılaştı. Gençler soruları, 165 dakikada cevaplamaya çalıştı.

        GİTTİ BİR YILIM
        Her yıl düzenlenen sınav için defalarca ikaz edilen adaylar, yeniden sınava geç kaldı. Dakikalarla büyük sınavı kaçıranlar gözyaşlarını tutamadı. Sınava geç kalan Talha Köse "Trafik nedeniyle beş dakika geç kaldım. Şu an 5 dakika için bir senem heba oldu" dedi.



        ENKAZDAN YKS'YE
        Hatay'da asrın felaketinde 5 katlı apartmanın enkazından 63 saat sonra çıkarılan Gürkan Öztürk (18), Adana'da üniversite sınavına girdi. Gürkan Öztürk, "Çok zor günler geçirdim. Tek hayalim endüstri mühendisi olmak. Elimden geldiği kadar çalıştım. İnşallah başarılı olurum" dedi.

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        Üvey anne
        Haberler Yaşam Üniversite adaylarının zamanla sınavı: Kimi ağladı kimi görevlilere bağırdı...
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