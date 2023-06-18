Üniversite adaylarının zamanla sınavı: Kimi ağladı kimi görevlilere bağırdı...

GİTTİ BİR YILIM

Her yıl düzenlenen sınav için defalarca ikaz edilen adaylar, yeniden sınava geç kaldı. Dakikalarla büyük sınavı kaçıranlar gözyaşlarını tutamadı. Sınava geç kalan Talha Köse "Trafik nedeniyle beş dakika geç kaldım. Şu an 5 dakika için bir senem heba oldu" dedi.