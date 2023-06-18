Üniversite adaylarının zamanla sınavı: Kimi ağladı kimi görevlilere bağırdı...

Türkiye'de dün 3.5 milyon genç, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için saat 10.15'te yarışa başladı.
09.00'da sınav merkezlerinin kapıları açıldı. 10.00'dan sonra içeriye hiçbir aday alamadı. İşte o dakikalardan sonra büyük hayal kırıklıkları başladı.
Adaylardan bazıları 1 dakika, bazıları 3-5 dakika dakika ile bir yılı kaçırdı. TYT'de adaylar, Türkçe 40, Sosyal Bilimler 20, Matematik 40, Fen Bilimleri ise 20 soru olmak üzere 120 soruyla karşılaştı. Gençler soruları, 165 dakikada cevaplamaya çalıştı.