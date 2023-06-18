Babalar Günü'nde acı kaza: Kızını sınava götürürken yaptığı kazada öldü

Yalova Akyazı ilçesi Yeniorman mevkiinde meydana gelen kazada, kızını üniversite sınavına yetiştirmek için hız yapan Zafer Kılıç idaresindeki 54 HH 144 plakalı cip, yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak duvara adeta ok gibi saplandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
BABA KILIÇ'IN CANSIZ BEDENİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zafer Kılıç'ın hayatını kaybettiğini, cipte bulunan kızı Eslem Nur K.'nin ise yaralandığını belirledi.