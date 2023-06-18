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    • Yaşam
    • 18.06.2023 13:05
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    • 18.06.2023 13:09
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    Babalar Günü'nde acı kaza: Kızını sınava götürürken yaptığı kazada öldü

    Babalar Günü'nde acı veren bir olay yaşandı. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kızını üniversite sınava yetiştirmek için hız yapan baba Zafer Kılıç'ın kullandığı cip, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak duvara ok gibi saplandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken Babalar Günü'nde yaşanan kazada baba Zafer Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti. Kızı ise yaralandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Babalar Günü’nde acı kaza

    Yalova Akyazı ilçesi Yeniorman mevkiinde meydana gelen kazada, kızını üniversite sınavına yetiştirmek için hız yapan Zafer Kılıç idaresindeki 54 HH 144 plakalı cip, yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak duvara adeta ok gibi saplandı.

    BABALAR GÜNÜ'NDE ACI KAZA | VİDEO İZLE

    Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    BABA KILIÇ'IN CANSIZ BEDENİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI
    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zafer Kılıç'ın hayatını kaybettiğini, cipte bulunan kızı Eslem Nur K.'nin ise yaralandığını belirledi.

        Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kız hastaneye sevk edilirken, baba Kılıç'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.


        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Babalar Günü'nde yaşanan acı verici kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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        Üvey anne
        Haberler Yaşam Babalar Günü'nde acı kaza: Kızını sınava götürürken yaptığı kazada öldü
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