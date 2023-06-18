2 tutuklama! Böcek ilacından ölen anne ve kızı 1 gün önce de rahatsızlanmış...

EN BABA GÜN

Mühendis Ramazan Serçe, bir süre önce böbrek hastası olduğunu öğrendi. Yemek yiyemedi. Günden güne eridi. Babası İdris Serçe de evladına can olmak istedi. Bir böbreğini verdi. "Bu benim babalık görevim" dedi. Hatay'da Adem Çöllü, asrın depreminde evindeydi. Bina, devrildi. Eşiyle zar-zor kurtulabildi. İki kızına seslendi. "Canımız acıyor" cevabı geldi. Ekipler yardım etti. İkisine de ulaşılabildi. Ama Kübra (21) ve Nur (12) ne yazık ki can vermişti. Çöllü, bu babalar gününe evlatsız girdi!



VİZE ENGEL VIZ GELİR

AB'DE Schengen vizesi başvurularında ret oranı yüzde 50'lere çıktı. 2023'te Türkler'in başvurularını reddeden AB ülkeleri sayısı da giderek arttı. Türkler, Avrupa'nın vize ambargosunu 'Türk Birliği'nin gözlemci ülkesi Macaristan ile delmeye başladı. Macaristan için başvuru yapan vatandaşlara ortalama 8-10 gün içerisinde yüzde 97 oranında onay çıktığı vurgulandı. Şimdi AB'de yeni bir panik başladı.