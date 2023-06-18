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    2 tutuklama! Böcek ilacından ölen anne ve kızı 1 gün önce de rahatsızlanmış...

    Hayatını kaybeden Türkan ve kızı Elif Sude Sabancılar’ın olaydan 1 gün önce rahatsızlandığı ve hastaneye gittiği belirlendi. İşte sizler için derlediğimiz 18 Haziran tarihli yaşam haberleri...

    2 tutuklama

    Ankara Keçiören'de ilaçlanan binada 2 kişinin ölümü, 10 kişinin hastaneye kaldırılması üzerine başlatılan soruşturmada ilaçlamayı yapan baba İ.Ç. ve oğlu B.A. tutuklandı. AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri, apartmandaki zehir oranını belirlemeye yönelik dün de ölçüm yaptı. Apartmandaki kimyasal oranının hala çok yüksek olduğu açıklandı. Türkan Sabancılar'ın (39), yoğun bakımda tedavisi süren eşi Veysel (42) ve kızı Nisa Nur'a (16) sağlık durumları nedeniyle acı haberin verilmediği öğrenildi.

    OKULDA CESET
    Konya Meram'da yaşayan Enes Akyol (20), tartıştığı 3 kişi tarafından tabancayla başından yaralandı. O halde kaçıp Zafer Ortaokulu'nun bahçesine sığındı. Ancak kanlar içinde yere yığıldı. Akyol'u takip eden şüpheliler, daha sonra bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekibi, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



    ZEHRİN AVUKATI
    İzmir Ödemiş Narkotik Büro Amirliği ekipleri, film gibi bir operasyona imza attı. İzmir Barosu avukatlarından E.Y.'nin, Ödemiş T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumuna uyuşturucu madde sokacağı bilgisini aldı. Önceki gün cezaevine giriş yapan avukata, üst araması yaptı. Avukat E.Y.'nin üzerinde poşetlenmiş halde kokain ve ecstasy maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan E.Y, tutuklandı.



        UFUKTA CİNAYET
        Antalya Kepez'de 4 katlı apartmanın 2. katında yaşayan ve sık sık kavga eden 3 çocuk annesi Sinem Albeni (38) ile eşi Ufuk Albeni (40) arasında dün akşam yine tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine koca, eşini sopa ve yumrukla darbetmeye başladı. Kadının çığlık atması üzerine olayı duyan komşuları, sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Ambulansa alınan Sinem Albeni, yolda kurtarılamadı. Gözaltına alınan Ufuk Albeni, eşinin madde bağımlısı olduğunu ve kullanmaması yönünde tartıştıklarını anlattı. Tutuklandı.



        MÜZİKLE TEDAVİ
        Psikoterapist Erdal Çapanoğlu, danışanlarına uyguladığı terapi müzikleriyle adından söz ettiriyor. Çapanoğlu, "Danışanlarıma hipnotik müzik terapi uygulayarak yaptığım seanslarla yardımcı oluyorum. Geri dönüşleri de gayet olumlu. Yurtdışından da yoğun bir talep var. Son olarak Azerbaycan'a eğitim vermeye gideceğim. Aynı zamanda sanatçı olan kardeşim İmren Çapanoğlu müzik dünyasının tanınmış isimlerinden onun sesinin de katkısıyla böyle güzel bir çalışma ortaya çıktı" dedi.



        KAYINPEDER DEHŞETİ
        Bursa'da yaşayan Ali G, eşi G.G'den boşanmak istedi. G.G. boşanma talebini reddedince Ali G, başka bir kadınla ayrı bir evde yaşamaya başladı. Gece geç saatlerde eve doğru yürüyen Ali G., kayınpederi İsmail Hakkı Özen ile karşılaştı. İkili arasındaki sözlü tartışma, yerini kavgaya bıraktı. Olay esnasında gözü dönen Özen, yanındaki bıçakla damadını boğazından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Ali G. hayatını kaybetti. Polis, zanlı Özen'i gözaltına aldı. Özen'in ifadesinde, "Damadım, evli olmasına rağmen başka bir kadınla dini nikah yapıp birlikte yaşıyordu. Boşanmaları için kızıma tehditler yağdırıyordu. Bu zoruma gitti. Yolda karşılaştık. 'Neden böyle yapıyorsun?' diye sordum. Bana ters cevap verince sinirlendim. Ne yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi. (Muharrem DOĞANTEZ)



            218 MİLYON DEVRETTİ
            6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 218 milyon 121 bin 362 lira devretti. 5 bilenler 28 bin 328 lira, 4 bilenler bin 249 lira, 3 bilenler 177 lira, 2 bilenler ise 20 lira alacak.

            EN BABA GÜN
            Mühendis Ramazan Serçe, bir süre önce böbrek hastası olduğunu öğrendi. Yemek yiyemedi. Günden güne eridi. Babası İdris Serçe de evladına can olmak istedi. Bir böbreğini verdi. "Bu benim babalık görevim" dedi. Hatay'da Adem Çöllü, asrın depreminde evindeydi. Bina, devrildi. Eşiyle zar-zor kurtulabildi. İki kızına seslendi. "Canımız acıyor" cevabı geldi. Ekipler yardım etti. İkisine de ulaşılabildi. Ama Kübra (21) ve Nur (12) ne yazık ki can vermişti. Çöllü, bu babalar gününe evlatsız girdi!


            VİZE ENGEL VIZ GELİR
            AB'DE Schengen vizesi başvurularında ret oranı yüzde 50'lere çıktı. 2023'te Türkler'in başvurularını reddeden AB ülkeleri sayısı da giderek arttı. Türkler, Avrupa'nın vize ambargosunu 'Türk Birliği'nin gözlemci ülkesi Macaristan ile delmeye başladı. Macaristan için başvuru yapan vatandaşlara ortalama 8-10 gün içerisinde yüzde 97 oranında onay çıktığı vurgulandı. Şimdi AB'de yeni bir panik başladı.

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            Üvey anne
            Haberler Yaşam 2 tutuklama! Böcek ilacından ölen anne ve kızı 1 gün önce de rahatsızlanmış...
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