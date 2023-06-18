2 tutuklama! Böcek ilacından ölen anne ve kızı 1 gün önce de rahatsızlanmış...

Ankara Keçiören'de ilaçlanan binada 2 kişinin ölümü, 10 kişinin hastaneye kaldırılması üzerine başlatılan soruşturmada ilaçlamayı yapan baba İ.Ç. ve oğlu B.A. tutuklandı. AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri, apartmandaki zehir oranını belirlemeye yönelik dün de ölçüm yaptı. Apartmandaki kimyasal oranının hala çok yüksek olduğu açıklandı. Türkan Sabancılar'ın (39), yoğun bakımda tedavisi süren eşi Veysel (42) ve kızı Nisa Nur'a (16) sağlık durumları nedeniyle acı haberin verilmediği öğrenildi.
OKULDA CESET
Konya Meram'da yaşayan Enes Akyol (20), tartıştığı 3 kişi tarafından tabancayla başından yaralandı. O halde kaçıp Zafer Ortaokulu'nun bahçesine sığındı. Ancak kanlar içinde yere yığıldı. Akyol'u takip eden şüpheliler, daha sonra bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekibi, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
ZEHRİN AVUKATI
İzmir Ödemiş Narkotik Büro Amirliği ekipleri, film gibi bir operasyona imza attı. İzmir Barosu avukatlarından E.Y.'nin, Ödemiş T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumuna uyuşturucu madde sokacağı bilgisini aldı. Önceki gün cezaevine giriş yapan avukata, üst araması yaptı. Avukat E.Y.'nin üzerinde poşetlenmiş halde kokain ve ecstasy maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan E.Y, tutuklandı.