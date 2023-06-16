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    • Yaşam
    • 16.06.2023 17:21
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    • 16.06.2023 17:21
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    Türkiye'yi ayağa kaldıran çocuk gelin davasında yeni gelişme: ‘Sahte kemik yaşı tespit’ raporuyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

    Türkiye’nin günlerce konuştuğu 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı. H.K.G.’nin 2012 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden yaşını büyük göstermek için alınan ‘sahte kemik yaşı tespit’ raporu ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri adliyeye sevk edildi.

    takvim.com.tr
    DHA
    Türkiye’nin konuştuğu çocuk gelin davasında yeni gelişme!

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, H.K.G.'nin 2012 yılında 14 yaşındayken gittiği doktor muayenesinde, istismara uğradığı ortaya çıkmıştı.

    Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in "Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 aya kadar, imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli'nin ise "Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "Cinsel saldırı" suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi. 30 Ocak'ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verilmişti.

    Olayın savcılığa yansıması üzerine, H.K.G.'nin yaşının tespit edilmesi için kemik yaşı raporu alınmıştı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından verilen raporda H.K.G.'nin yaşı 21 olarak tespit edilmiş ve takipsizlik kararı verilmişti.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 yıl sonra başlatılan 'sahte rapor' alınmasına ilişkin soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerden M.E.M tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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    Haberler Yaşam Türkiye'yi ayağa kaldıran çocuk gelin davasında yeni gelişme: ‘Sahte kemik yaşı tespit’ raporuyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı
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