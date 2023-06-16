Son dakika: Ankara'da zehirlenme: İki kişi hayatını kaybetti! Böcek ilacı zehirlenmesinde şok detay!

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Bugün sabah saat 07.33' te Keçiören ilçemizde ikamet eden bir aileden baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleri alınmış olup konu ile ilgili olarak derhal sağlık ekipleri görevlendirilmiştir. Emniyet, AFAD, UMKE, SAKOM ve GAMER ekiplerimizden alınan bilgiye göre durumdan etkilenen 7 vatandaşımızın olduğu, ilk bulgulara göre şahıslarda zehirlenme belirtilerinin görüldüğü değerlendirilmiştir. Hastanelere nakilleri sağlanan şahıslardan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, diğer vatandaşlarımızın tedavilerine devam edilmektedir. Söz konusu bina ve çevresinde gerekli tedbirler alınmıştır. Olayın kesin sebebinin belirlenmesi için inceleme ve araştırmalar Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde uzman ekiplerce sürdürülmektedir."

BİNADAKİ HERKES ÖLÜRDÜ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bugün Keçiören'imizde üzücü bir olay meydana geldi. Çok da aklımıza gelmeyen bir durum. Bir daire sakinimiz evini ilaçlatıyor. İlaçlayan firma, 3 gün eve gelmeyeceksiniz diyor. Bunlar kimyasal madde olduğu için daha sonra havanın da sıcak olmasıyla beraber genleşmeyle diğer dairelere sirayet ediyor. Şuan 2 vatandaşımız rahmetli oldu. 10 yaşında bir kızımız ve 30 yaşında bir annemiz. Babası da yoğun bakımda. 10 civarında da apartman sakini şuan hastaneye sevk edilmiş durumda. Birinin durumu ağır. Aslında biz Keçiören Belediyesi olarak ücretsiz bir şekilde ilaçlama yapıyoruz. Buradan da ciddi bir ders çıkarmamız lazım. Bu tür kimyasal malzemelere kolay ulaşılmamalı. Buna bir sınırlama getirilmesi gerek. Burada suçsuz yere iki vatandaşımız rahmetli oldu. Allah'tan bir su döken olmamış. Su dökülmüş olsaydı binadaki herkes ölürdü" ifadelerini kullandı.