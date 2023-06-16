Son dakika: Ankara'da zehirlenme: İki kişi hayatını kaybetti! Böcek ilacı zehirlenmesinde şok detay!

Edinilen bilgilere göre, Keçiören ilçesinde saat 11.00 sıralarında bir apartmanda zehirlenme olduğuna dair gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaptıkları ilk inceleme sonucunda bina içerisinde Böcek Ilacı kullanıldığını ve tüm dairelerin etkilendiğini tespit etti.
Olayda 10 yaşında bir çocuk ve annesi yaşamını yitirirken, 5 kişi ise ambulansla hastaneye sevk edildi.
Bina içerisinde girilemeyen iki daire için İtfaiye Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri eşliğinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da iki vatandaşın böcek ilaçlamasından kaynaklı zehirlenmeden dolayı hayatını kaybettiğini, bir vatandaşın da ağır yaralandığını açıkladı.
Şahin, yaptığı açıklamada, "Ankara'da iki vatandaşımız böcek ilaçlamasından kaynaklı zehirlenmeden dolayı hayatını kaybetti. Bir vatandaşımız ağır yaralandı. Bize gelen bilgilere göre Türk Vatandaşları." ifadelerini kullandı.