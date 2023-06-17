Messi dünyanın en pahalı rezidanslarından birinde yaşayacak!

Arjantinli futbol dehası Lionel Messi, kariyerini İnter Miami'de sürdürmeye karar verdi. Yıllık 60 milyon Euro alacağı öğrenildi. Yeni evi ise geçen yıl 7.5 milyon sterline yani yaklaşık 230 milyon TL'ye satın aldığı lüks dairesiydi.
Rezidansın içerisinde 5 adet banyo bulunduğu ifade edilirken, bina içerisinde araç asansörünün dahi yer aldığı belirtildi. Balkonunda havuzu bulunan ultra lüks rezidansta ayrıca spor ve oyun salonları, sinema odası, kuaför, restoran gibi çeşitli hizmetlerin de olduğu kaydedildi.
PAROLA SOYGUN
Edirne'de kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 84 yaşındaki Aynur Özdoğan adlı kadını aradı. Banka hesaplarının tehlikede olduğunu, parasını kendilerine yatırmaları gerektiği yalanını attı. Ardından da verdikleri bir parola ile Özdoğan'ın 384 bin TL'sini aldı. Emlakçının durumu fark etmesiyle neyse ki evini kaptırmaktı. Şu ifadeleri kullandı: Gelen kişiye ben 'barış', onlar da 'pınar' diyecekmiş. Parolayı söyleyip parayı verdim. Bunlar bambaşka, çok kalabalık ve pişkin insanlar. Kimse kanmasın.
BAĞIMLI KUĞU
Slovakya'da bir grup kuğu, Pam Ailesi'- nin haşhaş tarlasına dadandı. Haşhaş bağımlısı olan kuşlar tarlayı terk etmemek için aylar boyunca direndikten sonra nihayet tarladan çıkarıldı. Kuğuların bağımlılık tedavisi göreceği açıklandı. Çiftçi Balints Pam, "Kuşlar, haşhaş sebebiyle sersemleyip uçamıyor ve halsiz oluyor. Avcılar için de kolay bir hedef haline geliyor. Eğer uçabilselerdi onları kurtarmak için uğraşmazdık" açıklamasını yaptı.
AFERİN
Aksaray'da, 2021 yılında herkesin tepkisini toplayan bir olay yaşandı. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin öğrencisi T.K. dövdüğü anlar herkesin öfkesine yol açtı. Şu an 6'ncı sınıf öğrencisi olan T.K. (12), teşekkür belgesi aldı. Karne heyecanını yaşayan K., "Derslerim iyi. Okuyup avukat olmak istiyorum" ifadesini kullandı.
ALTIN YÜREK
Kocaeli Darıca'da Yusuf İreç, dün mesire alanında gezerken yerde kadın el çantası bulunca içini açtı. Çantada ve içindeki cüzdanda 200 bin TL değerinde 7 burma bilezik, altın küpe, 3 çeyrek altın, bir miktar para ve çeşitli bankalara ait kredi kartlarının olduğu anlaşıldı. İreç, Sosyal medyadan çantanın sahibini bulmaya çalıştı. Ancak sonuç alamadı. Polis merkezine giderek altın ve paraları kayıt altına aldırdı. Yapılan çalışmayla çantanın sahibineulaşıldı. Kadının eşi Yılmaz Esir, polis merkezine gelerek çantayı teslim aldı.