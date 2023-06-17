Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Messi dünyanın en pahalı rezidanslarından birinde yaşayacak!

    Messi, PSG’den ayrıldı. İnter Miami ile anlaştı. Miami sahilindeki 7.5 milyon sterlin’lik lüks rezidansında yaşacağı açıklandı. İşte sizler için derlediğimiz 17 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Zenginlik ’Messi’lesi

    Arjantinli futbol dehası Lionel Messi, kariyerini İnter Miami'de sürdürmeye karar verdi. Yıllık 60 milyon Euro alacağı öğrenildi. Yeni evi ise geçen yıl 7.5 milyon sterline yani yaklaşık 230 milyon TL'ye satın aldığı lüks dairesiydi.

    Rezidansın içerisinde 5 adet banyo bulunduğu ifade edilirken, bina içerisinde araç asansörünün dahi yer aldığı belirtildi. Balkonunda havuzu bulunan ultra lüks rezidansta ayrıca spor ve oyun salonları, sinema odası, kuaför, restoran gibi çeşitli hizmetlerin de olduğu kaydedildi.



    PAROLA SOYGUN
    Edirne'de kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 84 yaşındaki Aynur Özdoğan adlı kadını aradı. Banka hesaplarının tehlikede olduğunu, parasını kendilerine yatırmaları gerektiği yalanını attı. Ardından da verdikleri bir parola ile Özdoğan'ın 384 bin TL'sini aldı. Emlakçının durumu fark etmesiyle neyse ki evini kaptırmaktı. Şu ifadeleri kullandı: Gelen kişiye ben 'barış', onlar da 'pınar' diyecekmiş. Parolayı söyleyip parayı verdim. Bunlar bambaşka, çok kalabalık ve pişkin insanlar. Kimse kanmasın.



    BAĞIMLI KUĞU
    Slovakya'da bir grup kuğu, Pam Ailesi'- nin haşhaş tarlasına dadandı. Haşhaş bağımlısı olan kuşlar tarlayı terk etmemek için aylar boyunca direndikten sonra nihayet tarladan çıkarıldı. Kuğuların bağımlılık tedavisi göreceği açıklandı. Çiftçi Balints Pam, "Kuşlar, haşhaş sebebiyle sersemleyip uçamıyor ve halsiz oluyor. Avcılar için de kolay bir hedef haline geliyor. Eğer uçabilselerdi onları kurtarmak için uğraşmazdık" açıklamasını yaptı.

    AFERİN
    Aksaray'da, 2021 yılında herkesin tepkisini toplayan bir olay yaşandı. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin öğrencisi T.K. dövdüğü anlar herkesin öfkesine yol açtı. Şu an 6'ncı sınıf öğrencisi olan T.K. (12), teşekkür belgesi aldı. Karne heyecanını yaşayan K., "Derslerim iyi. Okuyup avukat olmak istiyorum" ifadesini kullandı.

    ALTIN YÜREK
    Kocaeli Darıca'da Yusuf İreç, dün mesire alanında gezerken yerde kadın el çantası bulunca içini açtı. Çantada ve içindeki cüzdanda 200 bin TL değerinde 7 burma bilezik, altın küpe, 3 çeyrek altın, bir miktar para ve çeşitli bankalara ait kredi kartlarının olduğu anlaşıldı. İreç, Sosyal medyadan çantanın sahibini bulmaya çalıştı. Ancak sonuç alamadı. Polis merkezine giderek altın ve paraları kayıt altına aldırdı. Yapılan çalışmayla çantanın sahibineulaşıldı. Kadının eşi Yılmaz Esir, polis merkezine gelerek çantayı teslim aldı.



        DENİZ AĞLADI
        İtalya'ya gitmek için Libya kıyılarından açılan göçmen dolu bir tekne Yunanistan'ın güneybatısındaki Pilos açıklarında battı. Denizden 78 kişinin cesetleri çıkarıldı. 104 kişi kurtarıldı. ABD New York Times, teknede 750'ye yakın göçmen olduğunu ve ölü sayısının 500'ün üzerinde ve bunlardan 100'ünün 10 yaş altı çocuklar olduğunu vurguladı. Afganistan, Pakistan, Suriye, Mısır ve Filistinli göçmenleri taşıyan kaptan ve mürettebatın, motoru bozulan tekneyi bir botla kaçarak terk ettiği ortaya çıktı. Kişi başı 6 bin 500 dolar alan kaçakçılardan 9'u dün gözaltına alındı.



        2 TALİHLİYE 326'ŞAR BİN
        10 BİLEN 2 kişi, 326'şar bin lira kazandı. 9 bilenler 10 bin 667'şer, 8 bilenler 527'şer, 7 bilenler 87'şer, 6 bilenler 16'şar, hiçbir numarayı bilemeyenler 13'er lira alacak.

        KATLİAMDA 5 GÖZALTI
        Diyarbakır Bismil'e bağlı Serçeler köyünde, önceki gün 300 dönümlük arazi için silahlı çatışma çıktı. Ölenlerin Selim Alyamaç, oğulları Muhammed Alyamaç ve Ömer Alyamaç, kardeşi Emin Alyamaç ile yeğeni Yunus Alyamaç, diğer aileden ise kuzen oldukları öğrenilen Mehmet Can Taş, Halil Taş, Orhan Taş ve Serhat Taş olduğu anlaşıldı. İki yaralının da hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Kavgaya karıştıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. 13 şüphelinin yakalanması için jandarma, çalışma başlattı.
        Hüseyin KAÇAR

        18 YILLIK İNTİKAM
        Adana'da Ali Yeşilağaç, 18 yıl önce tabancayla öldürülen Fatime Altundal'la ilgili yargılandı. Delil yetersizliğinden bırakıldı. Ömer Kapka ise düğünde annesini öldürdüğünü düşündüğü akrabası Yeşilağaç ile karşılaştı. Tabancayla vurarak hayattan kopardı. Saklandığı Mersin'de polis operasyonuyla yakalandı.

        TACİZ DEHŞETİ
        Şişli'de Mehmet S, husumetli olduğu komşusu Münir Karaşlar'a sokak ortasında kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan Karaşlar, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Mehmet S, komşusunun uzun süredir eşine tacizde, kendisine de hakarette bulunduğunu iddia etti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ELON OĞLU DAHİ
        Kaıran Quazi, 2 yaşında matematik problemi çözmeye başladı. 11'inde üniversiteyi tamamladı. Zekasıyla nam saldı. Elon Musk da 14'üne giren dahiyi kaçırmadı! SpaceX'te yazılım mühendisi olarak işe aldı. Maaşı: 10 bin dolar...

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Vermem seni ellere
        Haberler Yaşam Messi dünyanın en pahalı rezidanslarından birinde yaşayacak!
            loading
            SON DAKİKA