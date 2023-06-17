Messi dünyanın en pahalı rezidanslarından birinde yaşayacak!

Arjantinli futbol dehası Lionel Messi, kariyerini İnter Miami'de sürdürmeye karar verdi. Yıllık 60 milyon Euro alacağı öğrenildi. Yeni evi ise geçen yıl 7.5 milyon sterline yani yaklaşık 230 milyon TL'ye satın aldığı lüks dairesiydi.

Rezidansın içerisinde 5 adet banyo bulunduğu ifade edilirken, bina içerisinde araç asansörünün dahi yer aldığı belirtildi. Balkonunda havuzu bulunan ultra lüks rezidansta ayrıca spor ve oyun salonları, sinema odası, kuaför, restoran gibi çeşitli hizmetlerin de olduğu kaydedildi.





PAROLA SOYGUN

Edirne'de kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 84 yaşındaki Aynur Özdoğan adlı kadını aradı. Banka hesaplarının tehlikede olduğunu, parasını kendilerine yatırmaları gerektiği yalanını attı. Ardından da verdikleri bir parola ile Özdoğan'ın 384 bin TL'sini aldı. Emlakçının durumu fark etmesiyle neyse ki evini kaptırmaktı. Şu ifadeleri kullandı: Gelen kişiye ben 'barış', onlar da 'pınar' diyecekmiş. Parolayı söyleyip parayı verdim. Bunlar bambaşka, çok kalabalık ve pişkin insanlar. Kimse kanmasın.