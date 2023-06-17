Canlı yayında kan donduran açıklama! "Beni bulabilseydi ben ölü olacaktım"

İstanbul'da yaşayan Rukiye Çagana (21), bir ay önce kayıplara karıştı. Babası Mehmet Hanefi Çagana, eşi ile birlikte atv'de yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programına katıldı. Kızını aramaya başladı. Ancak bir türlü sonuç alamadı. Kızından haber alamayan baba Mehmet Hanefi Çagana'nın dün Arnavutköy Merkez Mahallesi Zülal Sokak'ta 5. kattaki ikametinde eşiyle otururken kafasına silahla 1 el ateş ederek intihar ettiği ortaya çıktı.

Haberi duyan herkes büyük bir şok yaşadı. Ölümün ardından Müge Anlı'nın programına aranan kızı Rukiye Çagana katıldı. Çagana, canlı yayında flaş açıklamalar yaptı. Genç kız, "Ben buraya gelmeseydim, bugün benim ölüm haberimi alacaktınız. O pompalı tüfeği benim de kafama dayandırdı. Her olayda bu silah ortaya çıkıyordu. 33 gündür her şeyi biliyordu, ama neden dün kendini öldürdü? Çünkü kendi çapında beni aramaya çalıştı. Kendi çapında beni bulabilseydi, ben ölü olacaktım. Kendi hırsından beni öldüremediği için kendini öldürdü." ifadelerini kullandı.