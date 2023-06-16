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    • Yaşam
    • 16.06.2023 08:12
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    • 16.06.2023 08:42
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    Arazi anlaşmazlığı 9 cana mal oldu! Diyarbakır'daki katliamın nedeni 'yangın' çıktı

    Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 2 aile arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişinin de hastanedeki tedavisi sürüyor. Kanlı olayın perde arkası detayları ortaya çıkmaya başladı. Kavganın, buğday ekili arazide çıkarılan yangın sonrası başladığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Katliamı ’yangın’ tetikledi

    Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Kırsal Serçeler Mahallesi'nde dün sabah iki aile arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk olarak altı kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

    Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri köyde önlem alırken, jandarma helikopteri de havadan destek verdi. Yaralıların kaldırıldığı hastanelerde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

    Daha sonra yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan bazı yaralıların da kurtarılamadığı belirtilerek ölenlerin sayısının dokuza yükseldiği belirtildi. Saldırıda yaralanan iki kişinin de tedavisi sürüyor.

        'YANGIN' DETAYI
        Tarla sürme nedeniyle başlayan tartışmanın, buğday ekili arazide çıkarılan yangın sonrası silahlı kavgaya dönüştüğü öğrenildi.

        Arazilerden yükselen duman objektiflere yansıdı. Geniş alana yayılan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Jandarma helikopteriyle de havadan su atılarak söndürme çalışmalarına destek verildi.

            KURŞUN İZLERİ
            Olay yeri inceleme ekipleri, metal dedektörüyle arazide mermi ararken, olay yerinde bulunan traktördeki kurşun izleri ise kavganın boyutunu gözler önüne serdi.

            KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
            Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Taş ve Alyamaç aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 9 kişinin kimliği belli oldu.

            Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş, Alyamaç ailesinden de Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti.

                Öte yandan, iki aile arasında daha önce taciz ateşine varan tartışmalar yaşandığı ileri sürüldü.

                Bir süre önce de Kırsal Serçeler Mahallesi'nde çekilen görüntülerde, kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen ve uzun süren silah sesleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

                Olayda yaşamını yitirenlerin otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu'nda devam ederken, polis kurum önünde önlem aldı.

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                Haberler Yaşam Arazi anlaşmazlığı 9 cana mal oldu! Diyarbakır'daki katliamın nedeni 'yangın' çıktı
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