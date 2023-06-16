Arazi anlaşmazlığı 9 cana mal oldu! Diyarbakır'daki katliamın nedeni 'yangın' çıktı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Kırsal Serçeler Mahallesi'nde dün sabah iki aile arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk olarak altı kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri köyde önlem alırken, jandarma helikopteri de havadan destek verdi. Yaralıların kaldırıldığı hastanelerde polis geniş güvenlik önlemi aldı.
Daha sonra yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan bazı yaralıların da kurtarılamadığı belirtilerek ölenlerin sayısının dokuza yükseldiği belirtildi. Saldırıda yaralanan iki kişinin de tedavisi sürüyor.