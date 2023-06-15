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    • Yaşam
    • 16.06.2023 06:21
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    • 16.06.2023 06:21
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    Bursa'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu. Ekipler, kimliği belirlenemeyen kişiye karşıdan karşıya geçerken aracın çarptığı ihtimali üzerinde dururken, yol kenarında da araç parçaları bulundu.

    takvim.com.tr
    Yol kenarında ceset bulundu

    Bursa'da, yol kenarında erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde bir aracın çarparak sürüklediği ihtimali üzerinde durulan cesedin kimliğinin belirlenmesi ve olası şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

    YOL KENARINDA BULUNDU
    Saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi, Alaşar Mahallesi'nde, Yeni Yalova Bulvarı'ndan İstanbul istikametinde seyreden bir otomobil sürücüsü, yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Otomobilini durduran sürücü, yerde hareketsiz yatan kişinin erkek olduğunu ve bilincinin yerinde olmadığını fark etti.

    YARA İZLERİ TESPİT EDİLDİ
    Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücudunda çok sayıda yara izi bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin üzerinde yara izlerini inceleyen polis ekipleri ayrıca olay yerinde bir aracın tampon bölümüne ait parçaların olduğunu tespit etti.

    Bölgede geniş çaplı inceleme yapan ekipler, kimliği belirlenemeyen kişiye karşıdan karşıya geçerken aracın çarptığı ihtimali üzerinde duruyor.

        KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ
        Kimliği belirsiz ceset, olay yerindeki incelemenin ardından detaylı inceleme yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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