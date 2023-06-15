Bursa'da, yol kenarında erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde bir aracın çarparak sürüklediği ihtimali üzerinde durulan cesedin kimliğinin belirlenmesi ve olası şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

YOL KENARINDA BULUNDU

Saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi, Alaşar Mahallesi'nde, Yeni Yalova Bulvarı'ndan İstanbul istikametinde seyreden bir otomobil sürücüsü, yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Otomobilini durduran sürücü, yerde hareketsiz yatan kişinin erkek olduğunu ve bilincinin yerinde olmadığını fark etti.