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    • Yaşam
    • 15.06.2023 11:15
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    • 15.06.2023 16:14
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    Son dakika: Kanlı arazi kavgasının nedeni ortaya çıktı! 9 ölü, 2 yaralı var

    Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kırsal Serçeler Mahallesi’nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Tartışmanın buğday ekili arazinin ateşe verilmesiyle silahlı kavgaya dönüştüğü öğrenilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sona erdi.Güvenlik güçleri köyde ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Kanlı arazi kavgası: 9 ölü

    Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ölü sayısı 9'a yükseldi.

    Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Serçeler köyünde husumetli iki aile arasında sabah saatlerinde tarla sürme nedeniyle tartışma yaşandı.Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

    Tartışma sonrası buğday ekili arazinin ateşe verilmesiyle aileler arasında silahlı kavga çıktı.

    Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

    Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

    Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan biri, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Böylelikle kavgada ölü sayısı 9'a yükseldi, 2 yaralının tedavisi devam ediyor.


        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, arazi anlaşmazlığı kavgasının iki aile arasında çıktığını belirterek, kavganın 200 dönümlük bir arazi nedeniyle yaşandığını belirtti.

        Yaralıların sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldığını anlatan Vali Su, jandarma ekiplerinin bölgede gerekli önlemleri aldığını anlattı.

        Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada yaralanan 2 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Öte yandan itfaiye ekiplerince kolluk kuvvetlerine ait helikopterin de desteğiyle yakılan tarla, uzun uğraşlar sonucu söndürülebildi.

            Su, "200 dönümlük bir arazi nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız da yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız bölgeye gönderilen sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı. Jandarma ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri aldı." dedi.

            JANDARMA, OLAYA KARIŞTIĞI DÜŞÜNÜLEN ARACIN PEŞİNDE
            Valilikten yapılan açıklamada O.T, S.T, H.T, M.C.T, M.E.A, S.A, M.A. Y.A. ve Ö.A'nın hayatını kaybettiği aktarılarak şu ifadelere yer verildi: "Olayda yaralanan M.A. ve A.A. adlı vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir.

            Olaya karıştığı değerlendirilen bir araç ve içindekilerin yakalanması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Olayda kullanılan silahlar ele geçirilmiş olup, güvenlik güçlerimizce karadan ve havadan geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmıştır.

                Çok sayıda merminin isabet ettiği traktörlerin görüntüsü dehşete düşürdü.

                Güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken, köye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Olayla ilgili incelemeler sürdürülüyor.

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                Haberler Yaşam Son dakika: Kanlı arazi kavgasının nedeni ortaya çıktı! 9 ölü, 2 yaralı var
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