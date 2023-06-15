Son dakika: Kanlı arazi kavgasının nedeni ortaya çıktı! 9 ölü, 2 yaralı var

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ölü sayısı 9'a yükseldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Serçeler köyünde husumetli iki aile arasında sabah saatlerinde tarla sürme nedeniyle tartışma yaşandı.Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
Tartışma sonrası buğday ekili arazinin ateşe verilmesiyle aileler arasında silahlı kavga çıktı.
Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan biri, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.