Son dakika: Kanlı arazi kavgasının nedeni ortaya çıktı! 9 ölü, 2 yaralı var

JANDARMA, OLAYA KARIŞTIĞI DÜŞÜNÜLEN ARACIN PEŞİNDE

Valilikten yapılan açıklamada O.T, S.T, H.T, M.C.T, M.E.A, S.A, M.A. Y.A. ve Ö.A'nın hayatını kaybettiği aktarılarak şu ifadelere yer verildi: "Olayda yaralanan M.A. ve A.A. adlı vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir.