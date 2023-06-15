Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Emekli ikramiyesi! Şans oyununda 4 bin lira kazandığını zannetti gerçek bambaşka çıktı

    İstanbul’da şans oyunu oynayan emekli bir kişi, 4 bin lira kazandığını zannederek parasını bayiden aldı. Kuponu tekrar kontrol ettiğinde 4 milyon lira çıktığını fark eden bayi sahibi, hemen talihliye ulaştı ve müjdeyi verdi.

    Emekli ikramiyesi!

    Üsküdar'da önceki gün bir şans oyunu bayisinde çok ilginç bir olay yaşandı. İbrahim Ekici'nin sahibi olduğu bayinin bulunduğu mahallede yaşayan emekli bir adam, kazı kazan kuponu aldı. Kupona 4 bin TL çıktığını zanneden kişi, biletini bayideki görevliye verdi. O sırada işletme sahibi İbrahim Ekici'nin yerine bakan annesi de durumu fark etmeyerek 4 bin TL ödemeyi yaptı.

    Akşam dükkana gelen İbrahim Ekici, biletleri kontrol ettiğinde bir bilete 4 milyon TL çıktığını fark etti. Gündüz bayiye bakan annesini arayan İbrahim Ekici, annesinin, "Ben 4 bin lira verdim" demesiyle güvenlik kamerasını kontrol etti. Kameradaki talihliyi tanıyan Ekici, kendisine telefonla ulaşarak 4 bin lira değil 4 milyon lira çıktığını söyledi.

    GÖNLÜMÜZÜ DE YAPTI
    İl dışında olan talihli, Ekici'ye kendisi adına ikramiyeyi tahsil etmesini istedi. İbrahim Ekici, "Annem, 4 bin lirayı ağabeye parayı veriyor. Daha sonra akşam olunca, şans oyunlarını kontrol ediyorum, doğru mu değil mi diye. Tabii ki parayı teslim edeceğim. Biz böyle öğrendik, böyle büyüdük. Ailemizden böyle gördük, doğrunun bu olduğunu düşünüyorum. Vicdanım rahat, talihli gönlümüzü yaptı, teşekkür ediyoruz kendisine" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Ankara’da 8,5 saatlik kabine!
    Haberler Yaşam Emekli ikramiyesi! Şans oyununda 4 bin lira kazandığını zannetti gerçek bambaşka çıktı
        loading
        SON DAKİKA