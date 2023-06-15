Emekli ikramiyesi! Şans oyununda 4 bin lira kazandığını zannetti gerçek bambaşka çıktı

Üsküdar'da önceki gün bir şans oyunu bayisinde çok ilginç bir olay yaşandı. İbrahim Ekici'nin sahibi olduğu bayinin bulunduğu mahallede yaşayan emekli bir adam, kazı kazan kuponu aldı. Kupona 4 bin TL çıktığını zanneden kişi, biletini bayideki görevliye verdi. O sırada işletme sahibi İbrahim Ekici'nin yerine bakan annesi de durumu fark etmeyerek 4 bin TL ödemeyi yaptı.

Akşam dükkana gelen İbrahim Ekici, biletleri kontrol ettiğinde bir bilete 4 milyon TL çıktığını fark etti. Gündüz bayiye bakan annesini arayan İbrahim Ekici, annesinin, "Ben 4 bin lira verdim" demesiyle güvenlik kamerasını kontrol etti. Kameradaki talihliyi tanıyan Ekici, kendisine telefonla ulaşarak 4 bin lira değil 4 milyon lira çıktığını söyledi.



GÖNLÜMÜZÜ DE YAPTI

İl dışında olan talihli, Ekici'ye kendisi adına ikramiyeyi tahsil etmesini istedi. İbrahim Ekici, "Annem, 4 bin lirayı ağabeye parayı veriyor. Daha sonra akşam olunca, şans oyunlarını kontrol ediyorum, doğru mu değil mi diye. Tabii ki parayı teslim edeceğim. Biz böyle öğrendik, böyle büyüdük. Ailemizden böyle gördük, doğrunun bu olduğunu düşünüyorum. Vicdanım rahat, talihli gönlümüzü yaptı, teşekkür ediyoruz kendisine" dedi.