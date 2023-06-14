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    • Yaşam
    • 14.06.2023 12:26
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    • 14.06.2023 12:48
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    Antalya'da şaşkına çeviren olay! Park halindeki araçlara otomobili ile çarptı; mahalleli dövdü

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki araçlara otomobili ile çarpıp, ilerleyen sürücü mahalledekiler tarafından durduruldu. Ardından çevredekilerin de katılmasıyla sürücü tekmelenip, sopalarla aracının ayna ve camları kırıldı. Polisin müdahalesi ile sürücü kurtarılırken, 6 kişi gözaltına alındı. Olay anı kameraya yansıdı.

    takvim.com.tr
    DHA
    Araçlarına çarpan sürücüye mahalleliden meydan dayağı!

    Antalya'nın Kızılsaray Mahallesi'nde dün akşam bir sokağa giren 07 S 2207 plakalı otomobil, park halindeki araçlara çarpıp, ilerlemeye çalıştı.

    MAHALLELİDEN MEYDAN DAYAĞI
    Bu sırada bazı araç sahipleri, sürücüye tepki gösterip, kullandığı otomobili durdurdu. Ardından çevredekilerin de katılmasıyla sürücü tekmelenip, sopalarla aracının ayna ve camları kırıldı.

    6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bazı kişiler polise direnince destek istendi. Destek gelen ekibin müdahalesi ile grup dağıtıldı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı. Olay, cep telefonu kamerası ile de görüntülendi.

        Görüntülerde; sürücünün dövülmesi, aracın camlarının sopa ile kırılması ve motosikletinin düşmesi anları yer aldı.

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        Haberler Yaşam Antalya'da şaşkına çeviren olay! Park halindeki araçlara otomobili ile çarptı; mahalleli dövdü
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