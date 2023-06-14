Antalya'da şaşkına çeviren olay! Park halindeki araçlara otomobili ile çarptı; mahalleli dövdü

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bazı kişiler polise direnince destek istendi. Destek gelen ekibin müdahalesi ile grup dağıtıldı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı. Olay, cep telefonu kamerası ile de görüntülendi.