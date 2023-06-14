Antalya'da şaşkına çeviren olay! Park halindeki araçlara otomobili ile çarptı; mahalleli dövdü

Antalya'nın Kızılsaray Mahallesi'nde dün akşam bir sokağa giren 07 S 2207 plakalı otomobil, park halindeki araçlara çarpıp, ilerlemeye çalıştı.
MAHALLELİDEN MEYDAN DAYAĞI
Bu sırada bazı araç sahipleri, sürücüye tepki gösterip, kullandığı otomobili durdurdu. Ardından çevredekilerin de katılmasıyla sürücü tekmelenip, sopalarla aracının ayna ve camları kırıldı.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bazı kişiler polise direnince destek istendi. Destek gelen ekibin müdahalesi ile grup dağıtıldı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı. Olay, cep telefonu kamerası ile de görüntülendi.