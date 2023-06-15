Başarılı oyuncu Şekip Taşpınar yoğun bakıma kaldırıldı: Eşinden yürekleri burkan sözler! "Sesini duyamıyorum"

"Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza", "Kanunsuz Topraklar" gibi birçok projede rol alan 54 yaşındaki Şekip Taşpınar, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Alkol zehirlenmesi nedeniyle durumu kritik olan başarılı oyuncusu eşi Berna Taşpınar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak eşine seslendi:
Benim canım sevgilim. Hadi artık bak kaç gün oldu sesini duyamıyorum Beni ve çocuklarımızı daha fazla bekletme. Biz olmadan her şey eksik. Sen çok güçlüsün ben bunu biliyorum, o kadar çok seviliyorsun ki tanıdığın tanımadığın tüm insanlar sana tüm güzel enerjilerini ve dualarını yolluyorlar."
'KISIR' DÖNGÜ
Ünlü gurme Vedat Milor, geçtiğimiz günlerde bir paylaşımın üzerine yaptığı "İstanbul'da çiğ köfte yok. Hepsi aslında kısır" dedi. Gelen eleştiriler üzerine, "Arkadaşlar çiğ köfteyi etli yaparsınız. Bakteri oluşabilir mi? Evet. Ancak her yemekte olabilir. Sushi'de de olabilir ama yapılıyor. Kokoreç mi yoksa kokoretsi mi diye KISIR tartışmalarda takılı kalırız" dedi.
CENAZESİNE HELİKOPTERLE İNDİ
Belçika'da yaşayan David Baerten, ailesinin kendisi ile iletişimi koparması nedeni ile sıra dışı bir plana girişti. Kendi cenazesine dramatik bir giriş yapan adam gözyaşları içinde karşılandı. 45 yaşındaki adamın ailesine vermek istediği ders, sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi Baerten'i haklı buldu, kimileri de eleştirdi.
TAMAMEN DUYGUSAL
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Hasan Celal Güzel kavşağında dilencilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı. Dilencilik yapan 58 yaşındaki Abdullah Parlak isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Üst araması yapılan dilencinin üzerinde toplam 34 bin TL nakit ele geçirildi. Ekipler büyük şaşkınlık yaşadı.