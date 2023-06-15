Başarılı oyuncu Şekip Taşpınar yoğun bakıma kaldırıldı: Eşinden yürekleri burkan sözler! "Sesini duyamıyorum"

"Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza", "Kanunsuz Topraklar" gibi birçok projede rol alan 54 yaşındaki Şekip Taşpınar, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Alkol zehirlenmesi nedeniyle durumu kritik olan başarılı oyuncusu eşi Berna Taşpınar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak eşine seslendi:



Benim canım sevgilim. Hadi artık bak kaç gün oldu sesini duyamıyorum Beni ve çocuklarımızı daha fazla bekletme. Biz olmadan her şey eksik. Sen çok güçlüsün ben bunu biliyorum, o kadar çok seviliyorsun ki tanıdığın tanımadığın tüm insanlar sana tüm güzel enerjilerini ve dualarını yolluyorlar."

'KISIR' DÖNGÜ

Ünlü gurme Vedat Milor, geçtiğimiz günlerde bir paylaşımın üzerine yaptığı "İstanbul'da çiğ köfte yok. Hepsi aslında kısır" dedi. Gelen eleştiriler üzerine, "Arkadaşlar çiğ köfteyi etli yaparsınız. Bakteri oluşabilir mi? Evet. Ancak her yemekte olabilir. Sushi'de de olabilir ama yapılıyor. Kokoreç mi yoksa kokoretsi mi diye KISIR tartışmalarda takılı kalırız" dedi.