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    Başarılı oyuncu Şekip Taşpınar yoğun bakıma kaldırıldı: Eşinden yürekleri burkan sözler! "Sesini duyamıyorum"

    Birçok dizide rol alan başarılı oyuncu Şekip Taşpınar, sahte rakı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Eşinin duygusal paylaşımı ise yürekleri burktu. İşte sizler için derlediğimiz 15 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Sesini duyamıyorum

    "Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza", "Kanunsuz Topraklar" gibi birçok projede rol alan 54 yaşındaki Şekip Taşpınar, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Alkol zehirlenmesi nedeniyle durumu kritik olan başarılı oyuncusu eşi Berna Taşpınar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak eşine seslendi:

    Benim canım sevgilim. Hadi artık bak kaç gün oldu sesini duyamıyorum Beni ve çocuklarımızı daha fazla bekletme. Biz olmadan her şey eksik. Sen çok güçlüsün ben bunu biliyorum, o kadar çok seviliyorsun ki tanıdığın tanımadığın tüm insanlar sana tüm güzel enerjilerini ve dualarını yolluyorlar."

    'KISIR' DÖNGÜ
    Ünlü gurme Vedat Milor, geçtiğimiz günlerde bir paylaşımın üzerine yaptığı "İstanbul'da çiğ köfte yok. Hepsi aslında kısır" dedi. Gelen eleştiriler üzerine, "Arkadaşlar çiğ köfteyi etli yaparsınız. Bakteri oluşabilir mi? Evet. Ancak her yemekte olabilir. Sushi'de de olabilir ama yapılıyor. Kokoreç mi yoksa kokoretsi mi diye KISIR tartışmalarda takılı kalırız" dedi.



    CENAZESİNE HELİKOPTERLE İNDİ
    Belçika'da yaşayan David Baerten, ailesinin kendisi ile iletişimi koparması nedeni ile sıra dışı bir plana girişti. Kendi cenazesine dramatik bir giriş yapan adam gözyaşları içinde karşılandı. 45 yaşındaki adamın ailesine vermek istediği ders, sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi Baerten'i haklı buldu, kimileri de eleştirdi.

    TAMAMEN DUYGUSAL
    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Hasan Celal Güzel kavşağında dilencilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı. Dilencilik yapan 58 yaşındaki Abdullah Parlak isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Üst araması yapılan dilencinin üzerinde toplam 34 bin TL nakit ele geçirildi. Ekipler büyük şaşkınlık yaşadı.

        215 MİLYON DEVRETTİ
        6+JOKER bilen çıkmayınca 215 milyon 221 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 452 bin 810'ar, 4 bilenler 3 bin 133'er, 3 bilenler 202'şer, 2 bilenler 20'şer lira ikramiye alacak.

        913 BİN DEVRETTİ
        5+1 BİLEN çıkmayınca 913 bin lira devretti. 5 bilenler 5 bin 587'şer, 4+1 bilenler bin 117'şer, 4 bilenler 88'er, 3+1 bilenler 49'ar, 3 bilenler 14'er, 2+1 bilenler 19'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira alacak.

        ÇİÇEK BANK!
        İzmir'de 20 kişi, satış ilanı verip kapora topladı. Ama ürün yollamadı. 2.2 milyon lirayı cebe attı. Zanlıların, paralardan çiçek yaptığı anlaşıldı.

        ÇILGIN HAYAL
        Çinli bilim insanlarının geliştirdiği sıvı metali kağıda uygulama tekniğinin, gelecek dönemde esnek ve bükülebilir akıllı cihazlar geliştirilmesine olanak tanıyacağı belirtildi. Araştırmacılar, tekniğin etkinliğini kanıtlamak için sıvı metal kaplı kağıtlarla origami yaptı.

        RAHAT UYU ŞEHİDİM
        İzmir'de 6 yıl önce polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu saldırının planlayıcısı olduğu belirlenen PKK'lı terörist Abdulkahar Karasaç, MİT tarafından takip edildi. Kuzey Irak'ta olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Son 5 gün içinde TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdiği terörist sayısı ise 53'e yükseldi.

        ÇAMUR FACİASI
        Afyonkarahisar Dazkırı'ya bağlı Sarıkavak köyünde, önceki günkü şiddetli sağanak sonucu Denizli karayolu üzerinde heyelan meydana geldi. Tepelerden akan ve karayoluna inen tonlarca çamur, 2 otomobili yuttu. Araçlardan birindeki Abdullah Batur (63) ve Mehmet Seçkin (52), son anda otomobilden inerek kurtulmayı başardı. Heyelanla sürüklenen ve toprak altında kalan diğer aracın sürücüsü Nevzat Emer hayatını kaybetti. Eşi Züliye Emer ise yaralı kurtarıldı.

        800 KİLOMETRELİK CİNAYET SEFERİ
        Antalya'da doktor vahşetinin detayları ortaya çıktı. Sık sık tartışma yaşayan çiftten Melek Bağce, tayinini İstanbul'dan Alanya'ya aldırdı. Aile sağlığı merkezinde görev yapan Bağce, boşanma davası açtı. Çiftin önceki gün görülen davası ertelendi. İstanbul'dan gelen sağlık teknisyeni Mustafa Bağce, eşinin çalıştığı merkeze gitti. Eşini bıçaklayarak öldüren koca, tabancayla intihar etti.
        Mehmet AL

        IASF 2023 BAŞLADI
        Uluslararası Sanat ve Bilim Festivali (IASF 2023), Lokman Hekim Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Sağlık bilimi, ulusal ve uluslararası sanat iş birliği ile Ankara ve üniversitenin kültür sanat altyapısının zenginleştirilmesi amaçlanan festivale, 15'i yurt dışından, 5'i yerel olmak üzere 12 farklı ülkeden 20 sanatçı, 4 akademisyen ve 2 Kupula Art Mexico yöneticisi katıldı. Festival; atölye, bilimsel program ve sergi dahil olmak üzere 10 gün boyunca sürecek.

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        Akyapı yeni ticaret merkezleri
        Haberler Yaşam Başarılı oyuncu Şekip Taşpınar yoğun bakıma kaldırıldı: Eşinden yürekleri burkan sözler! "Sesini duyamıyorum"
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