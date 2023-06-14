Yarışan iki otomobilin neden olduğu kazada anne öldü, bebek yaralı

Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önünde park halinde bulunan O1 TD 971 plakalı otomobile çarparak yan yattı.

ANNE VE BEBEĞİ SIKIŞTI

Kazada kamyonet içinde bulunan anne İnci Özparıltılı ve bebeği Ö.A.Ö. sıkıştı. Yarış halinde olan 35 BOS 208 plakalı otomobil ise demir korkuluklara çarparak durabildi. Çevredekilerin durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANNE KURTARILAMADI

Polis ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan İnci Özparıltılı (31) ve 7 aylık bebeği Ö.A.Ö.'yü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Durumu ağır olan İnci Özparıltılı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, bebeği Ö.A.Ö. ise Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.