Eski sevgilisi Ayşenur'u başından vurarak katleden katilden skandal savunma!

Eskişehir'de 7 ay önce erkek kuaförü Hasan Fakıoğlu (22), ayrıldığı Ayşenur Çolakoğlu (21) ile evine geldi. Çolakoğlu'nun kendisini aldattığını iddia etti. Çıkan tartışmada Fakıoğlu, tabancayla kendisinden ayrılmak isteyen Çolakoğlu'nun başına kurşuna yağdırdı.

Talihsiz kız, kurtarılamadı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkan cani, "Yatağın altındaki silahı eline aldı. Ayşenur'un elinden silahı almaya çalıştığım sırada silah seri şekilde ateşlendi. Olay kazaran oldu" dedi.