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    Eski sevgilisi Ayşenur'u başından vurarak katleden katilden skandal savunma!

    Hasan Fakıoğlu, eski sevgilisi Ayşenur'u başından vurarak katletti. "Silahı elinden almaya çalışırken tetiğe dokunmuşum. Tabanca kazayla ateş aldı" yalanını söyledi.

    Kafadan 4 kurşun

    Eskişehir'de 7 ay önce erkek kuaförü Hasan Fakıoğlu (22), ayrıldığı Ayşenur Çolakoğlu (21) ile evine geldi. Çolakoğlu'nun kendisini aldattığını iddia etti. Çıkan tartışmada Fakıoğlu, tabancayla kendisinden ayrılmak isteyen Çolakoğlu'nun başına kurşuna yağdırdı.

    Talihsiz kız, kurtarılamadı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkan cani, "Yatağın altındaki silahı eline aldı. Ayşenur'un elinden silahı almaya çalıştığım sırada silah seri şekilde ateşlendi. Olay kazaran oldu" dedi.

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    Haberler Yaşam Eski sevgilisi Ayşenur'u başından vurarak katleden katilden skandal savunma!
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