İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 ilde uluslararası suç örgütüne operasyon düzenlendi: 23 gözaltı

100 MİLYON LİRA ÜZERİNDE NAKİT VE MÜCEVHERAT ELE GEÇİRİLDİ

'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, Hollanda başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan organizasyonun, Türkiye'deki 1 milyar lira üzerindeki malvarlığına el konuldu.

Operasyon sırasında da yaklaşık 100 milyon lira üzerinde nakit ve mücevherat ele geçirildi.