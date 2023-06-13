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    • Yaşam
    • 13.06.2023 17:02
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    • 13.06.2023 17:02
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    Yalova'da kan donduran olay! Kendisiyle aynı kıza aşık olan arkadaşının boğazını kesti! 'Ufacık çizik, kan kaybından öldü'

    Yalova’da aynı kıza aşık olan iki arkadaş arasında çıkan kavga cinayetle sonlandı. Çıkan kavgada arkadaşı İbrahim Karakılıç’ın boğazını kesen 23 yaşındaki Uğur Ender Türkyılmaz’ın annesi, oğlu için ağırlaştırılmış müebbet cezası talep eden avukata tepki gösterirken, "Ufacık çizik, kan kaybından öldü" ifadelerini kullandı. savcı, sanık Uğur Ender Türkyılmaz'ın cam parçasını maktul İbrahim Karakılıç'ın boyuna saplayarak kasten adam öldürme suçunu işlediğini belirterek, müebbet hapsini talep etti.

    İHA
    Kendisiyle aynı kıza aşık olan arkadaşının boğazını kesti

    Yalova'da kız meselesi yüzünde tartıştığı 21 yaşındaki arkadaşı İbrahim Karakılıç'ı boğazını cam parçasıyla keserek öldürdüğü iddia edilen 23 yaşındaki Uğur Ender Türkyılmaz'ın Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Davaya sanık Türkyılmaz, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı.

    Duruşmada sanık avukatı şüphelinin cezai ehliyetinin bulunduğuna yönelik Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporu kabul etmediklerini beyan etti. Avukat raporun karakoldaki tanık beyanlarına göre düzenlendiğini ve 2 tanığın davada ifadesinin değiştiğini kaydetti. Avukat raporda sanığın suçun işlemesinin 6 saat arayla kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle mi yoksa genetik kaynaklı olup olmadığının değerlendirilmediğini anlattı ve yeni rapor talebinde bulundu.

    İbrahim Karakılıç'ın ailesinin avukatı ise raporun uzmanlar tarafından hazırlandığını belirterek, itirazlarının bulunmadığını söyledi.

    SAVCI MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP ETTİ
    Duruşmada ardından mütalaasını açıklayan savcı, sanık Uğur Ender Türkyılmaz'ın cam parçasını maktul İbrahim Karakılıç'ın boyuna saplayarak kasten adam öldürme suçunu işlediğini belirterek, müebbet hapsini talep etti.

        AİLE AVUKATINDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ
        Savcının mütalaasından sonra söz alan maktulün ailesinin avukatı ise sanık için "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası talebinde bulundu ve indirim yapılmamasını istedi. Sanık Türkyılmaz ise savcı mütalaasını kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.

        Duruşmaya ara verdikten sonra koridorda sanığın annesi, ağırlaştırılmış müebbet cezası talep eden avukata tepki gösterirken, "Ufacık çizik, kan kaybından öldü" dedi. Maktulün annesi de sanığın annesinin sözleri üzerine "Peki benim oğlum nerede" dedi. Ailenin avukatı da raporda maktulün boynunda 8 santim yara olduğunu ifade etti. Araya polisler girerek, tarafları sakinleştirdi.

        Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti yeni Adli Tıp Kurumu raporu talebini reddederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        NE OLMUŞTU?
        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 6 Nisan 2022 akşamı Uğur Ender Türkyılmaz, inşaatta beraber çalıştıkları İbrahim Karakılıç ile aynı kızdan hoşlanmaları nedeniyle tartışıp kavga etmişti. Türkyılmaz, olaydan 1 gün sonra 7 Nisan'da inşaatta İbrahim Karakılıç'ın boğazını cam parçasıyla kesmiş, Karakılıç kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. Zanlı ilk ifadesinde kız meselesi yüzünden bir önceki gün kavga ettiklerini ve maktulün kendisini dövdüğünü, bunu gururuna yediremediğini beyan etmişti.

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        Haberler Yaşam Yalova'da kan donduran olay! Kendisiyle aynı kıza aşık olan arkadaşının boğazını kesti! 'Ufacık çizik, kan kaybından öldü'
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