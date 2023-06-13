Yalova'da kan donduran olay! Kendisiyle aynı kıza aşık olan arkadaşının boğazını kesti! 'Ufacık çizik, kan kaybından öldü'

AİLE AVUKATINDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Savcının mütalaasından sonra söz alan maktulün ailesinin avukatı ise sanık için "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası talebinde bulundu ve indirim yapılmamasını istedi. Sanık Türkyılmaz ise savcı mütalaasını kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.

Duruşmaya ara verdikten sonra koridorda sanığın annesi, ağırlaştırılmış müebbet cezası talep eden avukata tepki gösterirken, "Ufacık çizik, kan kaybından öldü" dedi. Maktulün annesi de sanığın annesinin sözleri üzerine "Peki benim oğlum nerede" dedi. Ailenin avukatı da raporda maktulün boynunda 8 santim yara olduğunu ifade etti. Araya polisler girerek, tarafları sakinleştirdi.