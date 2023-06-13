Yalova'da kan donduran olay! Kendisiyle aynı kıza aşık olan arkadaşının boğazını kesti! 'Ufacık çizik, kan kaybından öldü'

Yalova'da kız meselesi yüzünde tartıştığı 21 yaşındaki arkadaşı İbrahim Karakılıç'ı boğazını cam parçasıyla keserek öldürdüğü iddia edilen 23 yaşındaki Uğur Ender Türkyılmaz'ın Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Davaya sanık Türkyılmaz, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı.
Duruşmada sanık avukatı şüphelinin cezai ehliyetinin bulunduğuna yönelik Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporu kabul etmediklerini beyan etti. Avukat raporun karakoldaki tanık beyanlarına göre düzenlendiğini ve 2 tanığın davada ifadesinin değiştiğini kaydetti. Avukat raporda sanığın suçun işlemesinin 6 saat arayla kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle mi yoksa genetik kaynaklı olup olmadığının değerlendirilmediğini anlattı ve yeni rapor talebinde bulundu.
İbrahim Karakılıç'ın ailesinin avukatı ise raporun uzmanlar tarafından hazırlandığını belirterek, itirazlarının bulunmadığını söyledi.
SAVCI MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP ETTİ
Duruşmada ardından mütalaasını açıklayan savcı, sanık Uğur Ender Türkyılmaz'ın cam parçasını maktul İbrahim Karakılıç'ın boyuna saplayarak kasten adam öldürme suçunu işlediğini belirterek, müebbet hapsini talep etti.