Ankara'da yeni onarılan yol çöktü! Ankaralılar kabusu yaşamaya devam ediyor

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin alyapı ve hizmet yetersizlikleri nedeniyle Ankaralılar her gün bir başka sorun yaşıyorlar.
Son olarak Ankara'da etkisini gösteren sağanağın ardından Keçiören ilçesi Basınevleri Mahallesi Çelebi Sokak'ta, yeni asfalt dökülen yol çöktü.
Çöken yol nedeniyle bazı binaların elektrikleri kesildi. Yolun alt tarafında bulunan otoparka toprak yığını dökülürken, olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.
Mahalle sakini Ahmet Türk, çöken yolda belediye işçilerinin asfalt çalışması yaptığını ve bir süre sonra çatlaklar oluştuğunu söyledi.