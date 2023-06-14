Ankara'da yeni onarılan yol çöktü! Ankaralılar kabusu yaşamaya devam ediyor

Akşam saatlerinde evde olduğu sırada yüksek bir ses duyduklarını belirten Türk, "Felaket bir yağmur vardı. Patlama sesi geldi. Daha sonra baktık istinat duvarı çökmüş. Bizim ve karşıdaki binanın komple elektrikleri gitti" dedi.



Polis ve itfaiye ekiplerince, sokakta ve yolun alt kısmında güvenlik önlemleri alındı.

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