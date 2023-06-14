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    • Yaşam
    • 14.06.2023 11:04
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    • 14.06.2023 11:26
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    Ankara'da yeni onarılan yol çöktü! Ankaralılar kabusu yaşamaya devam ediyor

    CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iş bilmezliği nedeniyle Ankaralılar neredeyse her yağış sonrasında aynı kabusu yaşıyor. Alyapı ve hizmet yetersizliklerinin arşa çıktığı Başkent'te etkili olan sağanak yağışın ardından bu sefer yeni asfalt dökülen yol çöktü. Çöken asfalt yoldan dolayı çevrede bulunan evler elektriksiz kaldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ankara’da yeni onarılan yol çöktü!

    CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin alyapı ve hizmet yetersizlikleri nedeniyle Ankaralılar her gün bir başka sorun yaşıyorlar.

    Son olarak Ankara'da etkisini gösteren sağanağın ardından Keçiören ilçesi Basınevleri Mahallesi Çelebi Sokak'ta, yeni asfalt dökülen yol çöktü.

    Çöken yol nedeniyle bazı binaların elektrikleri kesildi. Yolun alt tarafında bulunan otoparka toprak yığını dökülürken, olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.



    Mahalle sakini Ahmet Türk, çöken yolda belediye işçilerinin asfalt çalışması yaptığını ve bir süre sonra çatlaklar oluştuğunu söyledi.

        Akşam saatlerinde evde olduğu sırada yüksek bir ses duyduklarını belirten Türk, "Felaket bir yağmur vardı. Patlama sesi geldi. Daha sonra baktık istinat duvarı çökmüş. Bizim ve karşıdaki binanın komple elektrikleri gitti" dedi.

        Polis ve itfaiye ekiplerince, sokakta ve yolun alt kısmında güvenlik önlemleri alındı.

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        Haberler Yaşam Ankara'da yeni onarılan yol çöktü! Ankaralılar kabusu yaşamaya devam ediyor
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