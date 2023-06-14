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    Antalya'da korkunç cinayet! Önce eşini öldürdü sonra kendi hayatına son verdi

    Sağlık teknisyeni, boşanma aşamasındaki doktor eşini katletti. Ardından tabancayla hayatına son verdi. Sağlık merkezindekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Eşsiz dehşet

    Antalya Alanya'da, boşanma aşamasındaki sağlık teknisyeni Mustafa Bağce ile doktor Melek Bağce'nin dün görülen boşanma davası ertelendi. Öğleden sonra sağlık merkezine giden Mustafa Bağce, doktor eşi Melek Bağce ile tartışmaya başladı.

    İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Bağce, eşini göğsünden bıçakladı. Mustafa Bağce, daha sonra yanındaki tabancayla kendi başına ateş etti.

    Sağlık merkezindekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, ikilinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin bir çocukları olduğu öğrenildi.



    Olayın yaşandığı sağlık merkezinin kapısında yer alan 'Kadına El Kal-Ka-Maz' afişi dikkat çekti.

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    Haberler Yaşam Antalya'da korkunç cinayet! Önce eşini öldürdü sonra kendi hayatına son verdi
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