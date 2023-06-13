15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araçlı zincirleme kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gece saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada can kaybı yaşanmadı.
TRAFİN BİR ANDA YAVAŞLADI
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Ortaköy Viyadüğü Ankara istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların bir anda yavaşlamasına yol açtı. Bu sırada aniden duran otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarpınca, diğer araçlar da birbirine girdi.
Zincirleme kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, 7 otomobilde hasar oluştu.
YARALI ÇİFT ŞOKA GİRDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada, hafif şekilde yaralanan kişinin tedavisi olay yerindeki ambulansta yapıldı.