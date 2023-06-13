15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araçlı zincirleme kaza

Kaza anını anlatan taksi şoförü Emrullah Kılıç, "Trafik normal seyrinde yürüyorken doğal olarak birden trafik oluştu. Bende durdum tabi. Arkamdaki araçta durdu ama ondan sonrasını hatırlamıyorum nasıl oldu. Bize vurdular, ben de doğal olarak öndeki arabaya vurdum. Şükürler olsun durumum iyi. İki tane yolcum vardı çok şükür onlar da iyi" dedi.

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