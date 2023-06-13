Son dakika: Afyonkarahisar'da heyelan araçları yuttu! 1 ölü 1 yaralı





İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda, çamura gömülü halde bulunan araçların kurtarılması için mücadele veriliyor. Olayda heyelana yakalanan 20 AV 423 plakalı ve 20 H 9427 iki araç içindeki 4 kişi sıkıştı. Bölgede devriye görevinde olan jandarma ekipleri ilk olarak 20 AV 423 plakalı araçtan A.B. (63) ve M.A.S.'ı (52) çıkarttı.