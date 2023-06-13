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    • Yaşam
    • 13.06.2023 19:57
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    • 13.06.2023 21:23
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    Son dakika: Afyonkarahisar'da heyelan araçları yuttu! 1 ölü 1 yaralı

    Son dakika haberi... Denizli - Afyonkarahisar yolunda meydana gelen heyelanda 2 araç toprak altında kaldı. Facia ardından yapılan hummalı çalışma ile toprak altından 2 kişi sağ çıkarılırken olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Yaşanan heyelanda araçlarda mahsur kalan ölü ve yaralıların isimleri belli oldu.

    Afyonkarahisar’da heyelan araçları yuttu! 1 ölü 1 yaralı

    Denizli-Afyonkarahisar yolunda meydana gelen heyelanda 2 araç toprak altında kaldı.

    Meteoroloji'nin dün uyarısını yaptığı şiddetli yağış, Denizli - Afyonkarahisar karayolunun Sarıkavak mevkiinde sel baskınına neden oldu. Selin getirdiği çamur, yoldan geçmekte olan araçları yuttu.



    Sel ve toprak kayması nedeniyle Denizli'nin Çardak ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan yol tamamen trafiğe kapandı.

    Her iki yöne de kilometrelerde araç kuyruğunun oluştuğu bölgede, ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.



    İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda, çamura gömülü halde bulunan araçların kurtarılması için mücadele veriliyor. Olayda heyelana yakalanan 20 AV 423 plakalı ve 20 H 9427 iki araç içindeki 4 kişi sıkıştı. Bölgede devriye görevinde olan jandarma ekipleri ilk olarak 20 AV 423 plakalı araçtan A.B. (63) ve M.A.S.'ı (52) çıkarttı.

        20 H 9427 plakalı araçta sıkışan Nevzat Emer hayatını kaybederken, yanında bulanan Zuliye Emer ise yaralandı. Yaralılar ardından bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından bölgede başlatılan kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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        Haberler Yaşam Son dakika: Afyonkarahisar'da heyelan araçları yuttu! 1 ölü 1 yaralı
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