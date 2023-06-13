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    Hayatını kaybeden SMA Tip-1 hastası Yağız'ın ailesi bağış paralarıyla gününü gün etti!

    Antalya’da 21 Haziran 2022’de hayatını kaybeden SMA Tip-1 hastası Yağız'ın ailesi, toplanan 26 milyon lira ile gününü gün ettikleri ortaya çıktı.17 araç, 2 arsa ve 1 daire alan anne ve babanın dışında 8 kişi daha yakalandı.

    Vurgun ’SMA’NI

    Aksu ilçesinde oturan Didem Ayşe ve Gökhan G. çiftinin 4'üncü çocukları Mustafa, 2018 yılında dünyaya geldi. Hastanede Yağız bebeğe Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 tanısı konuldu. Aile, çocuklarının tedavisi için girişimlere başladı. Ailesi, Mustafa Yağız G.'nin yurt dışında tedavi edilebilmesi için gerekli 33 milyon TL'nin toplanabilmesi için Antalya Valiliği'ne müracaat edip, yardım kampanyası başlattı.

    26 milyon TL toplandı. Ancak aile bir yardım kampanyası daha başlattı. 167 bin dolar, şahsi hesaplara aktarıldı. Gönüllülerin durumu fark erince kampanya durduruldu. Mustafa Yağız G. ise 21 Haziran'da hayatını kaybetti. İddialar sonrası savcılıkta ifadesi alınan Didem G., yasa dışı toplanan paranın evlerinde çıkan yangında kül olduğunu ileri sürdü.

    Daha sonra Didem G., paranın kendisi tarafından çekilip kocasının bir arkadaşına verildiğini itiraf etti. Polis harekete geçti ve 25 milyon lira değerindeki 17 araç, 2 arsa ve 1 daireye el konuldu. Soruşturma kapsamında anne Didem Ayşe G. tutuklanırken, cezaevinde olan baba Gökhan G. hakkında da yasal işlem yapıldı. Ayrıca dünkü operasyonda da 8 kişi daha gözaltına alındı.

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    Akyapı Ticarethane
    Haberler Yaşam Hayatını kaybeden SMA Tip-1 hastası Yağız'ın ailesi bağış paralarıyla gününü gün etti!
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