OLAYA KARIŞAN 3 KİŞİDEN 2'Sİ YAKALANDI, BİRİ TUTUKLANDI

Olayın meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Vyacheslav Vasilievich Nechiporchuk'un öldürülmesi olayının şüphelisi olduğu belirlenen 3 kişinin kimliklerini tespit etti. İlk olarak iki şüpheli, Umut A. ve Ş.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheliden Umut A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ş.Y. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.