Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 13.06.2023 12:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.06.2023 12:54
    ABONE OL

    Beyoğlu'nda Rus turisti bıçaklayarak öldürdüler! Saldırganlar yakalandı

    Beyoğlu’nda Rus turist Vyacheslav Nechıporchuk(40)'u bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Cihan K. yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rus turistin bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansırken olayla ilgili Cihan K.'ya bıçak verdiği için gözaltına alınan Umut A. ise dün tutuklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Rus turisti bıçaklayarak öldüren saldırganlar yakalandı

    11 Haziran pazar günü saat 08.30 sıralarında Taksim Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Rus uyruklu Vyacheslav Vasilievich Nechiporchuk ile kimliği bilinmeyen 3 kişi arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Rus turist bıçaklanarak yaralanmıştı.

    Ağır yaralanan Vyacheslav Nechıporchuk hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    OLAYA KARIŞAN 3 KİŞİDEN 2'Sİ YAKALANDI, BİRİ TUTUKLANDI
    Olayın meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Vyacheslav Vasilievich Nechiporchuk'un öldürülmesi olayının şüphelisi olduğu belirlenen 3 kişinin kimliklerini tespit etti. İlk olarak iki şüpheli, Umut A. ve Ş.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheliden Umut A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ş.Y. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        OLAY AĞIZ MÜNAKAŞASI İLE BAŞLADI
        Emniyetten alınan bilgiye göre, şüphelilerin sokak içerisinde 3 kişi oturdukları sırada, Rus turistin yaya olarak yanlarından geçerken Cihan K. ile ağız münakaşası yaşayarak tartıştıkları, Umut A.'nın da turisti darp ettiği, daha sonra Cihan K.'nin turisti bıçak ile yaraladığı öğrenildi.

        17 SUÇ KAYDI BULUNDU
        Cinayet Büro Amirliği ekipleri önce kavga sırasında Cihan K.'ya olayda kullandığı bıçağı verdiği tespit edilen Umut A.(29) gözaltına alındı. Daha önceden 17 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        RUS TURİSTİ BIÇAKLAYAN ZANLI DA YAKALANDI
        Polis ekipleri Rus turisti bıçaklayarak ölümüne sebep olan diğer şüpheli Cihan K.'yi de kısa sürede yakaladı. Şüpheli, sorgulanmak üzere, Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

            OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
            Güvenlik Kamerasında yansıyan görüntüde, Rus turistin önce şüphelilere karşı tuhaf hareketler sergilediği, şüpheliler uzaklaşmak istese de Rus turistin ısrarla onlarına yanına gittiği, daha sonra beyaz tişörtlü şahsın elindeki bıçakla turisti yaraladığı görüldü.

            Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Cihan K. adliyeye sevk edildi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            AK Parti’den memur zammı açıklaması!
            Haberler Yaşam Beyoğlu'nda Rus turisti bıçaklayarak öldürdüler! Saldırganlar yakalandı
                loading
                SON DAKİKA