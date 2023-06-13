11 Haziran pazar günü saat 08.30 sıralarında Taksim Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Rus uyruklu Vyacheslav Vasilievich Nechiporchuk ile kimliği bilinmeyen 3 kişi arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Rus turist bıçaklanarak yaralanmıştı.
Ağır yaralanan Vyacheslav Nechıporchuk hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
OLAYA KARIŞAN 3 KİŞİDEN 2'Sİ YAKALANDI, BİRİ TUTUKLANDI
Olayın meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Vyacheslav Vasilievich Nechiporchuk'un öldürülmesi olayının şüphelisi olduğu belirlenen 3 kişinin kimliklerini tespit etti. İlk olarak iki şüpheli, Umut A. ve Ş.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheliden Umut A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ş.Y. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.