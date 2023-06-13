Aşı davasında ilk duruşma iptal edildi!

Coronavirüs salgını dünyayı sardı. Maskeler yüzleri kapladı. Peşi sıra aşılar çıktı. Ancak yeni nesil denilen aşılar tartışmaya yol açtı. Kalp hastalıklarını tetikleyip ölüme neden olduğu iddiası tüm dünyada yankılandı. Almanya'da da ismini açıklamayan bir sağlık çalışanı aşı olduktan sonra vücudunun üst kısmında ağrı, kol ve bacaklarda şişlik, yorgunluk, uyku bozukluğu ve beyin sisi gibi semptomların ortaya çıktığını anlattı.



Aşıyı üreten Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin şirketi BioNTech'e 150 bin Euro'luk tazminat davası açtı. Dava, Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde dün başlayacaktı. Ancak hakimin eşinin BioNTech şirketinde çalıştığı iddiası, Rogert&Ulbrich firmasını harekete geçirdi. Reddi hakim talebi sonucu, dava ertelendi.

MUSTAFA 'YAŞAR'

Eskişehirli Mustafa Yaşar, 17 yaşındayken akut lösemiye yakalandı. Tam 7 yıl hastalıkla savaşıp atlattı. O günden itibaren tek hayali doktor olmaktı. Ve tıp fakültesini kazanmayı başardı. "Hedeflerimden hiçbir zaman vazgeçmedim, pişman da değilim. Tüm hastalara bir şeylerin istenildiğinde ya da inanıldığında başarılabileceğini söylemek, umut olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.