Aşı davasında ilk duruşma iptal edildi!

Coronavirüs salgını dünyayı sardı. Maskeler yüzleri kapladı. Peşi sıra aşılar çıktı. Ancak yeni nesil denilen aşılar tartışmaya yol açtı. Kalp hastalıklarını tetikleyip ölüme neden olduğu iddiası tüm dünyada yankılandı. Almanya'da da ismini açıklamayan bir sağlık çalışanı aşı olduktan sonra vücudunun üst kısmında ağrı, kol ve bacaklarda şişlik, yorgunluk, uyku bozukluğu ve beyin sisi gibi semptomların ortaya çıktığını anlattı.
Aşıyı üreten Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin şirketi BioNTech'e 150 bin Euro'luk tazminat davası açtı. Dava, Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde dün başlayacaktı. Ancak hakimin eşinin BioNTech şirketinde çalıştığı iddiası, Rogert&Ulbrich firmasını harekete geçirdi. Reddi hakim talebi sonucu, dava ertelendi.
MUSTAFA 'YAŞAR'
Eskişehirli Mustafa Yaşar, 17 yaşındayken akut lösemiye yakalandı. Tam 7 yıl hastalıkla savaşıp atlattı. O günden itibaren tek hayali doktor olmaktı. Ve tıp fakültesini kazanmayı başardı. "Hedeflerimden hiçbir zaman vazgeçmedim, pişman da değilim. Tüm hastalara bir şeylerin istenildiğinde ya da inanıldığında başarılabileceğini söylemek, umut olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
DİKKAT LEYLEK VAR
Edirne'de kente gelen leylekler, Necatiye Köyü yanındaki aydınlatma direğine yuva yaptı. Anne leylek iki gün önce yüksek gerilim hattına kapılıp ölünce köylüler hemen yetkilileri çağırdı. Elektrik direğine çıkan ekipler inanılmaz bir manzara ile karşılaştı. Doğal yaşam ekipleri, yuvada yaptıkları incelemede erkek leyleğin yavrularına baktığını saptadı. Ekipler, köy sakinlerinden, erkek leyleğin yuvayı terk etmesi halinde kendilerine haber vermelerini istedi. Köy sakinleri o günden bu yana yuvayı gözlüyor.
HESAP ZAMANI
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 400 bin kişiye ait 2 miyar dolarla yurt dışına kaçtı. Arnavutluk'ta olduğu saptandı. Türkiye'ye iade edilen Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık, 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası ile yargılandı. Ve Özer dün hakim karşısına çıktı. Sözleri ile duyanları şoka uğrattı. Kimseyi dolandırmadığını anlattı. "Bana kumpas kurdular" deyip aylık gelirini hatırlamadığını vurguladı! Şirketle ilgili tüm kararların kendisine ait olduğunu açıkladı. Dava ileri bir tarihe bırakıldı.