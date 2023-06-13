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    Aşı davasında ilk duruşma iptal edildi!

    Almanya’da bir sağlıkçı “Covid 19 aşısının yan etkisi var” dedi. BioNTech firmasını mahkemeye verdi. Ancak ilk duruşma iptal edildi! İşte sizler için derlediğimiz 13 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Covid dav’aşı’

    Coronavirüs salgını dünyayı sardı. Maskeler yüzleri kapladı. Peşi sıra aşılar çıktı. Ancak yeni nesil denilen aşılar tartışmaya yol açtı. Kalp hastalıklarını tetikleyip ölüme neden olduğu iddiası tüm dünyada yankılandı. Almanya'da da ismini açıklamayan bir sağlık çalışanı aşı olduktan sonra vücudunun üst kısmında ağrı, kol ve bacaklarda şişlik, yorgunluk, uyku bozukluğu ve beyin sisi gibi semptomların ortaya çıktığını anlattı.

    Aşıyı üreten Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin şirketi BioNTech'e 150 bin Euro'luk tazminat davası açtı. Dava, Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde dün başlayacaktı. Ancak hakimin eşinin BioNTech şirketinde çalıştığı iddiası, Rogert&Ulbrich firmasını harekete geçirdi. Reddi hakim talebi sonucu, dava ertelendi.

    MUSTAFA 'YAŞAR'
    Eskişehirli Mustafa Yaşar, 17 yaşındayken akut lösemiye yakalandı. Tam 7 yıl hastalıkla savaşıp atlattı. O günden itibaren tek hayali doktor olmaktı. Ve tıp fakültesini kazanmayı başardı. "Hedeflerimden hiçbir zaman vazgeçmedim, pişman da değilim. Tüm hastalara bir şeylerin istenildiğinde ya da inanıldığında başarılabileceğini söylemek, umut olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



    DİKKAT LEYLEK VAR
    Edirne'de kente gelen leylekler, Necatiye Köyü yanındaki aydınlatma direğine yuva yaptı. Anne leylek iki gün önce yüksek gerilim hattına kapılıp ölünce köylüler hemen yetkilileri çağırdı. Elektrik direğine çıkan ekipler inanılmaz bir manzara ile karşılaştı. Doğal yaşam ekipleri, yuvada yaptıkları incelemede erkek leyleğin yavrularına baktığını saptadı. Ekipler, köy sakinlerinden, erkek leyleğin yuvayı terk etmesi halinde kendilerine haber vermelerini istedi. Köy sakinleri o günden bu yana yuvayı gözlüyor.



    HESAP ZAMANI
    Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 400 bin kişiye ait 2 miyar dolarla yurt dışına kaçtı. Arnavutluk'ta olduğu saptandı. Türkiye'ye iade edilen Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık, 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası ile yargılandı. Ve Özer dün hakim karşısına çıktı. Sözleri ile duyanları şoka uğrattı. Kimseyi dolandırmadığını anlattı. "Bana kumpas kurdular" deyip aylık gelirini hatırlamadığını vurguladı! Şirketle ilgili tüm kararların kendisine ait olduğunu açıkladı. Dava ileri bir tarihe bırakıldı.

        KÜÇÜK SOROS SAHNEDE
        ABD'li yatırımcı George Soros, 25 milyar dolarlık şirketlerini ve Açık Toplum Vakıfları'nın yönetimini oğlu Alex'e bıraktığını açıkladı. Küçük Soros, en önemli önceliklerinden birini, Trump'ın yeniden seçilmesini engellemek olduğunu anlattı. Babasından daha güçlü bir şekilde ABD'deki konulara odaklanacağını belirten Soros, Latin ve Afrika kökenli ABD'lilerin seçimlere katılımını teşvik eden projeleri desteklediğini vurguladı.



        HAİNLERE DARBE İNDİ
        Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Pençe-Kilit bölgesi ve Kilis sınırına saldırılar düzenleyen bölücü örgüt PKK'ya, misliyle karşılık verdi. Fırat Kalkanı bölgesinde düzenlenen operasyonla 12 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde görev yapan askerlere taciz ateşi açan PKK'lı 4 teröristin de başarılı bir operasyonla imha edildiği bildirildi.



        BERLUSCONİ VEDA ETTİ
        İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi (86), tedavi gördüğü hastanede lösemiyi atlatamadı. İlk olarak 1994'te göreve gelen ve 2011'e kadar dört hükümete liderlik eden Berlusconi, bir dizi sağlık sorunu yaşadı. 1997'de prostat kanseri ameliyatı, 2016'da ise kalp operasyonu geçiren Berlusconi, 2020'de yakalandığı Covid- 19'u, "En tehlikeli sınavımdı" diye anlattı. Milan'ın uzun süre başkanlığını da yapan Berlusconi, küçük kızlarla yaptığı iddia edilen partiler nedeniyle de yargılanmıştı.

            213 MİLYON DEVRETTİ
            6+JOKER bilen çıkmayınca 213 milyon 13 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 8 bin 913'er, 3 bilenler 262'şer, 2 bilenler 23'er lira alacak.



            292 BİN DEVRETTİ
            10 BİLEN çıkmayınca 292 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 278'er, 8 bilenler 437'şer, 7 bilenler 85'er, 6 bilenler 15'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 14'er lira alacak.

            BARIŞMA KATLİAMI
            Boşanma aşamasındaki çift arasında tartışma çıktı. İstanbul'da yaşayan 4 çocuk annesi M.B., eşi Ö.B.'den şiddet görünce, Kars'ın selim ilçesine bağlı Eskigazi köyündeki ailesinin yanına döndü. Eşinin kendisinden boşanmak istediğini öğrenen Ö. B.'de konuşup barışmak için köye geldi. Ö. B. konuşmak için buluştuğu eşinden ret cevabı alınca, aracında bulunan pompalı tüfekle eşini ve kayınbiraderine ateş açtı. M. B. ve kardeşi Z. Y. olay yerinde ölürken, saldırgan kaçtı.
            Furkan NEHRİ

            KALBİNE TEK BIÇAK
            İstanbul Taksim'de, 4 kişi ile kavga eden 40 yaşındaki Rus turist Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk bıçaklanarak öldürüldü. İddiaya göre, Rus turist telefonunu gasp etmeye çalışanlara direndiği için öldürüldü. Polis, "Olayla ilgili inceleme neticesinde, şüpheliler ile Rus turistin sataşması sonucu tartışma yaşandığı, devamında olayın gerçekleştiği anlaşılmış, olayı gerçekleştiren şüphelilerden Ş.Y. ve U.A. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" dedi.

            ANKARA'DA VAHŞET...
            Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 17 köpek, hayvan severler tarafından ağaca asılmış şekilde bulundu. Hayvan severlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi. Köpeklerden 14'ü canlı olarak kurtarılırken, 3'ünün ise öldüğü tespit edildi. Sorumluların tespiti için emniyet ekiplerinin alışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
            İlker TURAK

            KURUÇEŞME NİŞANTAŞI 3 BİN TL
            Hanzade Ofluoğlu da taksi mağduru oldu. Güzel sunucu, Kuruçuşme'den Nişantaşı'na gitmek için taksi beklemeye koyuldu. 15-20 dakika sonra bir araç durdu. Şoför, şok bir talepte bulundu: 3 bin TL ödersen giderim! 2 bin 500 TL veren oldu ama almadım, sen bilirsin!

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            Akyapı Ticarethane
            Haberler Yaşam Aşı davasında ilk duruşma iptal edildi!
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