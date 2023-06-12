Şanlıurfa’da feci kaza: Tır ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var...

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

21 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 21 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan 3 yaralı ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay sonrası ekipler kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

