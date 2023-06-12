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    • Yaşam
    • 12.06.2023 21:45
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    • 12.06.2023 21:45
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    Şanlıurfa'da feci kaza: Tır ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var...

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan 3 yaralı ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Şanlıurfa’da feci kaza: Tır ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var...

    Tarım işçilerini taşıyan, M.Ç. idaresindeki 49 AAT 239 plakalı minibüs, Ayvanat Mahallesi 93. Sokak'ta M.K'nin kullandığı 63 K 6456 plakalı tır ile çarpıştı.

    OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    21 KİŞİ YARALANDI
    Kazada yaralanan 21 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan 3 yaralı ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

    KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
    Olay sonrası ekipler kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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