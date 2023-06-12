Tropikal Kelebek Bahçesi Konya'nın sembolü oldu!

Konya Selçuklu Belediyesi tarihi ve kültürel değerleri gün yüzüne çıkartırken yenilikçi mekanları da Konya turizmine kazandırmaya devam ediyor. 2015 yılında hizmete açılan ve 1600 m²'lik kelebek uçuş alanı ile Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı kelebek uçuş alanlarından bir tanesi olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Konya'da Hazreti Mevlana Türbesinden sonra en çok ziyaret edilen turizm lokasyonları arasında yer alıyor.

54 futbol sahası, 856 basketbol sahası büyüklüğündeki Kelebekler Vadisi Parkı içinde yer alan bahçe kelebek şeklindeki özel tasarım yapısı ile de dikkat çekiyor. Konya'nın simge yapıtlarından biri olan bahçe Konya'ya değer katarken sahip olduğu sertifika ve ödüllerle de yapı sektörüne örnek teşkil ediyor. Türkiye'deki ilk kelebek müzesi projesi olan bahçe ziyaretçilere kelebek ve böcekleri kendi yaşam alanlarında gözlemek için eşsiz bir imkân sağlıyor. Yapı 2.100m2 alanlı Kelebek Bahçesi, 550m2 Böcek Müzesi ve çok amaçlı lobisi, ofisleri, bir kafesi ve alışveriş birimleri olan 800 m2'lik karma kullanımlı binalardan oluşuyor.





LEED SERTİFİKASI

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi yapım aşamasında da yeşil bina olma hedefini gözeterek LEED ( SİLVER ) sertifikası almaya hak kazandı. LEED sertifikalı binalar, bulundukları bölgelerde ilgi çeken tasarımlarıyla yeni yapılacak olan sertifikalı binalar için örnek teşkil ediyor. LEED sertifikası ile binaların ne kadar enerji verimli, su verimli ve sağlıklı bir yapı olduğu topladığı puanlarla belirleniyor.

Sürdürülebilir mimari tasarımların sayılarının artması, çevreye olan duyarlığın artırılması, çevreye verilen zararın azaltılması ve ilerleyen yıllarda enerjiyi etkin kullanan mimari yapıların sayılarının artması şehrin geleceği için önem arz ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Birçok önemli projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.