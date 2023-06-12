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    Tropikal Kelebek Bahçesi Konya'nın sembolü oldu!

    Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Tropikal Kelebek Bahçesi her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Kelebek şeklindeki yapısıyla dikkat çeken bahçe LEED sertifikası ve en iyi mimari tasarı ödülüne de sahip.

    Konya’nın sembolü oldu

    Konya Selçuklu Belediyesi tarihi ve kültürel değerleri gün yüzüne çıkartırken yenilikçi mekanları da Konya turizmine kazandırmaya devam ediyor. 2015 yılında hizmete açılan ve 1600 m²'lik kelebek uçuş alanı ile Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı kelebek uçuş alanlarından bir tanesi olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Konya'da Hazreti Mevlana Türbesinden sonra en çok ziyaret edilen turizm lokasyonları arasında yer alıyor.

    54 futbol sahası, 856 basketbol sahası büyüklüğündeki Kelebekler Vadisi Parkı içinde yer alan bahçe kelebek şeklindeki özel tasarım yapısı ile de dikkat çekiyor. Konya'nın simge yapıtlarından biri olan bahçe Konya'ya değer katarken sahip olduğu sertifika ve ödüllerle de yapı sektörüne örnek teşkil ediyor. Türkiye'deki ilk kelebek müzesi projesi olan bahçe ziyaretçilere kelebek ve böcekleri kendi yaşam alanlarında gözlemek için eşsiz bir imkân sağlıyor. Yapı 2.100m2 alanlı Kelebek Bahçesi, 550m2 Böcek Müzesi ve çok amaçlı lobisi, ofisleri, bir kafesi ve alışveriş birimleri olan 800 m2'lik karma kullanımlı binalardan oluşuyor.



    LEED SERTİFİKASI
    Konya Tropikal Kelebek Bahçesi yapım aşamasında da yeşil bina olma hedefini gözeterek LEED ( SİLVER ) sertifikası almaya hak kazandı. LEED sertifikalı binalar, bulundukları bölgelerde ilgi çeken tasarımlarıyla yeni yapılacak olan sertifikalı binalar için örnek teşkil ediyor. LEED sertifikası ile binaların ne kadar enerji verimli, su verimli ve sağlıklı bir yapı olduğu topladığı puanlarla belirleniyor.

    Sürdürülebilir mimari tasarımların sayılarının artması, çevreye olan duyarlığın artırılması, çevreye verilen zararın azaltılması ve ilerleyen yıllarda enerjiyi etkin kullanan mimari yapıların sayılarının artması şehrin geleceği için önem arz ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Birçok önemli projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.



    KELEBEKLER İÇİN ÖZEL İKLİM KOŞULLARI OLUŞTURULDU
    7600     metrekare kullanım alanına sahip olan Tropikal Kelebek Bahçesi'nde 3 bin 500 metrekare gezi alanı yer alıyor. Konya karasal iklim kuşağında yüzde 19 olan çok düşük bir bağıl nem oranına sahip olmasına rağmen bahçe için yapılan özel bir çalışma ile tüm sezon boyunca ekvatoral iklim koşullarına göre yazkış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem değerinin sağlandığı bir kapalı ortam oluşturuldu. Tropikal Kelebek Bahçesi şuan 60 tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor. Bahçede 98 türe ait 20 bin adet bitki de bulunurken bahçeye gelen misafirleri ağırlıyor.



    KONYA'YA GELENLERİN FAVORİ ZİYARET MEKANI
    Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin Konya'da Mevlana Müzesi'nden sonra en çok ziyaret edilen mekan haline geldiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Konyamızın hem dini turizm hem doğa turizmi hem kültür turizmi anlamında çok sayıda görülmesi ve gezilmesi gereken zenginlikleri var. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'de bunlardan biri. Kelebeklerin hayat döngüsü aslında bir mucize. Gelen ziyaretçilerimizde bütün kelebeklerin kozadan pupa haline geçişini ve kelebeğe dönüşümünü orada izleyip bu mucizeye de şahitlik etmiş oluyorlar" dedi.



        DÜNYANIN EN BÜYÜK KELEBEĞİ "ATLAS"
        Dünyanın en büyük kelebeği unvanına sahip olan Güney Asya kökenli Atlas kelebeği Filipinler'den getiriliyor. Atlas, gece kelebeği olarak hayatına devam ediyor ve gündüzleri uyuyarak geçiriyor. Bir güve olarak adlandırılan bu tür, kelebek halindeyken beslenmiyor yani bir ağza sahip değil. Tırtıl halindeyken yediği besinleri depo ediyor ve bu depo eridiği zaman ömrünü tamamlamış oluyor. Bu süre de takriben bir hafta oluyor. Atlas kelebeği dünyanın en büyüğü unvanını kanat uzunluğunun bir uçtan diğerine 28 santimetreye ulaşabiliyor olması ve kanat alanının 400 santimetrekareyi bulabiliyor olmasıyla elde ediyor. Kanatlarındaki desenler ise bir kobra yılanını andırdığı için avcılara karşı bir savunma mekanizması görevi görüyor.



        SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ, KÜLTÜRÜN NABZINI TUTUYOR
        Selçuklu Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve Anadolu'dan dünyaya açılan Selçuklu Kongre Merkezi tüm misafirlerine yılın her zamanında dolu dolu bir takvim yaşatıyor. Doğal akustik mekanları, geniş fuaye alanları ile hizmet veren kongre, toplantı ve balo salonları, gala, düğün, iftar gibi organizasyonlara hizmet verebilecek üst düzey mutfak altyapısı ile ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek kongreler, fuarlar, sergiler, müzikaller, film galaları, şirket toplantıları gibi her türlü bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

        Bu organizasyonlardan ulusal ve uluslar arası kapsamda özelliğe sahip birçok organizasyonu kendi ev sahipliğinde düzenleyen Selçuklu Belediyesi sanattan, eğitime; bilimden spora, sosyal yaşamdan gençlik çalışmalarına daha pek çok kolda şehrin sosyal yaşamına katkı sağlıyor. Ulaşım olarak şehrin merkezi konumunda yer alan Selçuklu Kongre Merkezi'nin 14 salondan oluşan 45 kişiden 2000 kişiye kadar kapasiteli salonları tüm talepleri karşılayacak potansiyele sahip. İki farklı kapasitede oditoryum salonu, 1400 m² balo salonu ve 11 adet farklı boyutlarda olan toplantı salonları muhteşem mimarisi ile Selçuklu Kongre Merkezi hem gözlere hem de tüm kullanıcılarının taleplerine hitap ediyor. Etkinlik ve organizasyonların eşsiz bir deneyimle gerçekleşmesi için tasarlanan Selçuklu Kongre Merkezi, 10.000 m² fuaye alanı ile, 4 ayrı kattan oluşmakta ve 950 araçlık açık otoparkı ile hizmet veriyor.



        SANATIN KALBİ
        Selçuklu Belediyesi tarafından inşa edilen ve şehrin kültür hayatına yön veren Selçuklu Kongre Merkezi'nde yıl boyunca yerel, ulusal ve uluslar arası kapsamda kongreler, eğitim faaliyetleri, konserler, müzikaller, tiyatrolar, festivaller, fuarlar, satranç turnuvaları, organizasyonlar gerçekleştiriliyor.



            SELÇUKLU BELEDİYESİ "ÇEVRE VE SIFIR ATIK"
            Selçuklu Belediyesi sürdürdüğü çevre ve sıfır atık çalışmalarıyla öncü olmaya devam ediyor. Başta GES projesi olmak üzere Atık Kumbaram ve Kompost üretimine yönelik çevreci çalışmalar geleceğin Selçuklu'suna katkıda bulunuyor. Selçuklu Belediyesi çevre ve sıfır atık bilincin artması noktasında yıl boyunca sürdürdüğü faaliyetlerle çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Emine Erdoğan'ın himayelerinde eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un önderliğinde bir yıl boyunca sıfır atık ve çevre konularında önemli işlere imza atıldı. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin ilk İklim Şurası'na ev sahipliği yapan Selçuklu'da bir yıl boyunca öne çıkan çevreci çalışmalar hayata geçirdi.

            GES İLE 169 BİN 123 AĞAÇ KESİLMEKTEN KURTULDU
            Selçuklu Beleidyesi çevreye verdiği değer doğrultusunda mevcut enerjiyi en verimli şekilde kullanmak amacıyla belediye hizmet binası ve Tropikal Kelebek Bahçesi'ne kurulan GES panelleriyle de 1 milyon 726 bin 684 Kilowatt saat enerji üretimi gerçekleştirildi. Bu sayede 169 bin 123 adet ağacın kesilmesi önlenmiş oldu. Bağrıkurt Mahallesi'ne kazandırılacak.



            ÇOK ÖZEL PROJE
            Sporcu Seçme ve Yetiştirme Projesi kapsamında uygulanan ölçüm testlerinin demo çalışması Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın katılımıyla gerçekleşti. Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme projesi kapsamında sporculara uygulanan ölçüm testlerinin ilk demo çalışması Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda yapıldı.

            Selçuklu Spor Okulları öğrencilerinin yer aldığı demo ölçüm testlerini Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da takip etti. Demo çalışmada 15 farklı istasyonda, sporcuların motorik performans ölçümleri gerçekleştirildi. Beş farklı antropometrik, üç farklı esneklik ölçümü, üç farklı kuvvet ölçümü ve bunun yanı sıra sürat, denge, çeviklik, reaksiyon ve dayanıklılık ölçümleri nitelik kapsam bakımından Türkiye'de örneği olmayan bir standart da gerçekleştiriliyor.



                KOVAN DESTEĞİ
                Selçuklu Belediyesi tarafından üreticiliği desteklemek adına Eğribayat Mahallesi'nde başlatılan "Arılı Kovan Desteği" projesi tamamlanarak üreticilere kovan ve arı desteği sağlandı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop proje kapsamında arıcılık eğitimine katılan üreticilere katılım belgelerini takdim etti. Selçuklu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen ve kırsal mahallelerde arıcılığın geliştirmesi, üreticilerin bilgilendirilmesi amacıyla pilot bölge olarak seçilen Eğribayat Mahallesi'nde başlatılan, "Arılı Kovan Desteği" projesi tamamlandı. Halk Eğitim Merkezi ile koordineli olarak gerçekleştirilen arı yetiştiriciliği eğitimlerini tamamlayan 32 kursiyere Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop tarafından belgeleri takdim edildi.



                TEKNOLOJİ AKADEMİSİ
                Selçuklu Belediyesi'nin okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan ve Beyhekim Mahallesi'ne kazandırılan Gelişim ve Teknoloji Akademisi yıl boyunca her eğitim düzeyinden on binlerce öğrenciye hizmet veriyor. Gençlere keşfeden, sorgulayan, yapıp-yaşayıp deneyim ve güven elde edeceği, el becerilerinin, kişisel, sosyal ve duygusal yönlerinin geliştirileceği, birlikte iş yapabilme yeteneğinin güçlendirileceği ortam sunan Gelişim ve Teknoloji Akademisi, gençlerden yoğun ilgi görüyor. Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi sunduğu eğitimlerle geleceğin donanımlı ve vizyon sahibi bireylerinin yetişmesine ve yeni yeteneklerin keşfedilmesine katkı sağlıyor.

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                Haberler Yaşam Tropikal Kelebek Bahçesi Konya'nın sembolü oldu!
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