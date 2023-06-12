Tropikal Kelebek Bahçesi Konya'nın sembolü oldu!

Konya Selçuklu Belediyesi tarihi ve kültürel değerleri gün yüzüne çıkartırken yenilikçi mekanları da Konya turizmine kazandırmaya devam ediyor. 2015 yılında hizmete açılan ve 1600 m²'lik kelebek uçuş alanı ile Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı kelebek uçuş alanlarından bir tanesi olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Konya'da Hazreti Mevlana Türbesinden sonra en çok ziyaret edilen turizm lokasyonları arasında yer alıyor.
54 futbol sahası, 856 basketbol sahası büyüklüğündeki Kelebekler Vadisi Parkı içinde yer alan bahçe kelebek şeklindeki özel tasarım yapısı ile de dikkat çekiyor. Konya'nın simge yapıtlarından biri olan bahçe Konya'ya değer katarken sahip olduğu sertifika ve ödüllerle de yapı sektörüne örnek teşkil ediyor. Türkiye'deki ilk kelebek müzesi projesi olan bahçe ziyaretçilere kelebek ve böcekleri kendi yaşam alanlarında gözlemek için eşsiz bir imkân sağlıyor. Yapı 2.100m2 alanlı Kelebek Bahçesi, 550m2 Böcek Müzesi ve çok amaçlı lobisi, ofisleri, bir kafesi ve alışveriş birimleri olan 800 m2'lik karma kullanımlı binalardan oluşuyor.
LEED SERTİFİKASI
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi yapım aşamasında da yeşil bina olma hedefini gözeterek LEED ( SİLVER ) sertifikası almaya hak kazandı. LEED sertifikalı binalar, bulundukları bölgelerde ilgi çeken tasarımlarıyla yeni yapılacak olan sertifikalı binalar için örnek teşkil ediyor. LEED sertifikası ile binaların ne kadar enerji verimli, su verimli ve sağlıklı bir yapı olduğu topladığı puanlarla belirleniyor.
Sürdürülebilir mimari tasarımların sayılarının artması, çevreye olan duyarlığın artırılması, çevreye verilen zararın azaltılması ve ilerleyen yıllarda enerjiyi etkin kullanan mimari yapıların sayılarının artması şehrin geleceği için önem arz ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Birçok önemli projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.
KELEBEKLER İÇİN ÖZEL İKLİM KOŞULLARI OLUŞTURULDU
7600 metrekare kullanım alanına sahip olan Tropikal Kelebek Bahçesi'nde 3 bin 500 metrekare gezi alanı yer alıyor. Konya karasal iklim kuşağında yüzde 19 olan çok düşük bir bağıl nem oranına sahip olmasına rağmen bahçe için yapılan özel bir çalışma ile tüm sezon boyunca ekvatoral iklim koşullarına göre yazkış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem değerinin sağlandığı bir kapalı ortam oluşturuldu. Tropikal Kelebek Bahçesi şuan 60 tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor. Bahçede 98 türe ait 20 bin adet bitki de bulunurken bahçeye gelen misafirleri ağırlıyor.
KONYA'YA GELENLERİN FAVORİ ZİYARET MEKANI
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin Konya'da Mevlana Müzesi'nden sonra en çok ziyaret edilen mekan haline geldiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Konyamızın hem dini turizm hem doğa turizmi hem kültür turizmi anlamında çok sayıda görülmesi ve gezilmesi gereken zenginlikleri var. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'de bunlardan biri. Kelebeklerin hayat döngüsü aslında bir mucize. Gelen ziyaretçilerimizde bütün kelebeklerin kozadan pupa haline geçişini ve kelebeğe dönüşümünü orada izleyip bu mucizeye de şahitlik etmiş oluyorlar" dedi.