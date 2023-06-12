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    • Yaşam
    • 12.06.2023 10:17
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    • 12.06.2023 10:17
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    Bursa'da işçi servisi, karşı şeritteki otomobile çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

    Bursa'da, sabah saatlerinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü kontrolden çıktı.  Bariyerleri aşan servis minibüsü karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı.  Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkışırken, servisteki Sibel Demir öldü. Otomobil ve minibüs sürücülerinin de aralarında olduğu 10 kişi yaralandı.

    takvim.com.tr
    DHA
    İşçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kaza can aldı

    Kaza, saat 07.30 sıralarında, 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan 16 S 0008 plakalı servis minibüsü sürücüsü Tamer G., Demirtaş Köprülü Kavşağı'na geldiğinde, henüz bilinmeyen nedenle, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Sürücünün kontrolünden çıkan servis minibüsü, bariyerleri aşıp geçtiği karşı şeritten gelen Volkan K. idaresindeki 38 RF 383 plakalı otomobile çarptı.

    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI
    Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Volkan K. araçta sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sürücü Volkan K.'yi sıkıştığı yerden çıkardı.


        1 ÖLÜ 10 YARALI
        Kazada, otomobil ve minibüs sürücülerinin de aralarında olduğu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere götürüldü.

        Bu sırada, çarpmanın şiddetiyle servisin camından dışarı fırlayan Sibel Demir'in ise olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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