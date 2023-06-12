Bursa'da işçi servisi, karşı şeritteki otomobile çarptı: 1 ölü, 10 yaralı



1 ÖLÜ 10 YARALI

Kazada, otomobil ve minibüs sürücülerinin de aralarında olduğu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere götürüldü.

Bu sırada, çarpmanın şiddetiyle servisin camından dışarı fırlayan Sibel Demir'in ise olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.