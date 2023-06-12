Bursa'da işçi servisi, karşı şeritteki otomobile çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında, 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan 16 S 0008 plakalı servis minibüsü sürücüsü Tamer G., Demirtaş Köprülü Kavşağı'na geldiğinde, henüz bilinmeyen nedenle, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücünün kontrolünden çıkan servis minibüsü, bariyerleri aşıp geçtiği karşı şeritten gelen Volkan K. idaresindeki 38 RF 383 plakalı otomobile çarptı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Volkan K. araçta sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sürücü Volkan K.'yi sıkıştığı yerden çıkardı.