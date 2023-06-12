Ankara'da 6 yaşındaki çocuğa kan donduran işkence! Yemek vermeyip tuvalete kilitlemişler!

Oram acıyor buram acıyor dedi. Sırtını gösterip babasının terlikle vurduğunu söyledi. Düzgün biçimde yürüyemiyordu, babasının tek ayak üstünde beklettiğini bundan dolayı ayağının ağrıdığını söyledi. Doktora götürdük, rapor aldırdık. Sabah'ta yer alan habere göre, Reyhan'dan özellikle kendisini kimin dövdüğünü sordum, üvey babasının dövdüğünü söyledi. 5 ay boyunca yanımda kaldı, ışıkları kapatmamıza izin vermiyordu, karanlıktan korktuğunu söylüyordu. Üvey babasının kendisini tuvalete kapatıp ışıkları söndürmesinden dolayı karanlıkta kalmak istemediğini söylüyordu. Leyla sosyal hizmetleri arayıp Reyhan'ın yanında kalmasını istemediğini söylemiş, benden aldılar şu an sevgi evinde" dedi.

SİSTEMATİK EZİYET



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Leyla Ö. ve Hayati Ö. hakkında 'Çocuğa eziyet etme' suçundan 8'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan doktor raporunda Reyhan'ın vücudunda sıyrıklar ve ekimozlar oluştuğu belirtildi.