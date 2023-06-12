Ankara'da 6 yaşındaki çocuğa kan donduran işkence! Yemek vermeyip tuvalete kilitlemişler!

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Leyla Ö. eşinin ölümünün ardından Hayati Ö. ile evlendi. Bu sırada Leyla Ö. ilk eşinden olan kızı Reyhan'ı kız kardeşine bıraktı. Bir süre sonra kızını yanına alan Leyla Ö., eşi Hayati Ö. ve 3 çocuğuyla birlikte yaşamaya başladı. Reyhan'ın küçük kızını kıskandığını bahane eden anne Leyla Ö., kız kardeşi Özlem İ.'yi arayarak almasını istedi. Özlem İ., 6 yaşındaki Reyhan'ı eve getirdiğinde, kıyafetlerinin kirli ve saçlarının dağınık olması nedeniyle yıkamak için banyoya götürdü. Bu sırada yeğeninin kollarının ve sırtının acıdığını söylemesi ve dokunmamasını istemesi üzerine şüphelenen teyze Özlem İ. yeğeninin vücudundaki morlukları görünce şok oldu.
YEMEK VERMEYİP TUVALETE KİLİTLEMİŞLER
Yürümekte de zorluk çeken küçük Reyhan teyzesine, ayağının acıdığını, üvey babasının tek ayak üzerinde beklettiğini, babasının eliyle, terlikle ve sopayla dövdüğünü söyledi. Özlem İ., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek kız kardeşi Leyla Ö. ve eniştesi Hayati Ö.'den şikayetçi oldu.
Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde ifadesi alınan Reyhan Ö., annesi ve üvey babasının kendisini darp ettiğini, neden darp ettiklerini bilmediğini, yemek vermediklerini, kanepede tek başına uyuduğunu, banyo yaptırmadıklarını, kıyafet almadıklarını ve tuvalete girdiğinde ışığı kapatıp kapıyı kilitlediklerini söyledi.