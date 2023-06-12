Pes dedirten olay! İstanbul'da gündüz vakti park halindeki İETT otobüsü çalındı

Çalınan otobüsün duraktan hızla ayrıldığını gören ekipler, otobüsü takibe aldı. Bir süre sonra otobüs Bağcılar'da terk edilmiş olarak bulundu. Polis, şüphelinin otobüsü park ettiği anları gösteren güvenlik kamera görüntülerine de ulaştı. Görüntülerde şüphelinin ara sokakta geri geri gelerek otobüsü park ettiği, bir süre içinde oyalandıktan sonra oradan ayrıldığı görüldü.

9 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliği tespit ettikleri şüpheli Mustafa K.'yı Bağcılar'da gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 9 suç kaydı olduğu, ayrıca 1 aranmasının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.