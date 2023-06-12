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    • Yaşam
    • 12.06.2023 11:09
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    • 12.06.2023 11:16
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    Pes dedirten olay! İstanbul'da gündüz vakti park halindeki İETT otobüsü çalındı

    İstanbul’da İETT şoförleri otobüslerine sahip çıkamıyor, Esenlerde gündüz vakti park halinde duran İETT otobüsü çalındı. Sorumsuz şoförün durakta beklediği esnada İETT otobüslerine yanaşan şüpheli Mustafa K.(36) otobüsü alıp kaçtı.  Şüphelinin daha önceden 9 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

    takvim.com.tr
    DHA
    Duraktaki İETT otobüsünü böyle çaldı

    Sorumsuz İETT şoförlerinin yaşadığı olaylara bir yenisi daha eklendi. Esenler'de 8 Haziran Perşembe günü gündüz vakti park halinde duran İETT otobüsü çalındı.

    Sorumsuz şoförün durakta beklediği esnada, İETT otobüslerinin yanına gelen şahıs otobüslerden birini alıp kaçtı.



    İhbar üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada şüphelinin otobüsü çaldığı ve dolaştığı anların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.

        Çalınan otobüsün duraktan hızla ayrıldığını gören ekipler, otobüsü takibe aldı. Bir süre sonra otobüs Bağcılar'da terk edilmiş olarak bulundu. Polis, şüphelinin otobüsü park ettiği anları gösteren güvenlik kamera görüntülerine de ulaştı. Görüntülerde şüphelinin ara sokakta geri geri gelerek otobüsü park ettiği, bir süre içinde oyalandıktan sonra oradan ayrıldığı görüldü.

        9 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
        Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliği tespit ettikleri şüpheli Mustafa K.'yı Bağcılar'da gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 9 suç kaydı olduğu, ayrıca 1 aranmasının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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