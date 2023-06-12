ABB AK Parti Grup Başkanvekili Köse başkentteki sel felaketlerini değerlendirdi: Yavaş sorumluluğu yıkmaya çalışıyor

Ankara'da son zamanlara yaşanan sağanak yağış vatandaşlara maddi ve manevi olarak zor anlar yaşattı. Sağanak yağış ile beraber CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı ve hizmet yetersizlikleri de gün yüzüne çıktı.
VAATLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye başkanı seçilmeden önce birçok konuda dile getirdiği vaadini yerine getirmediğini ifade etti.
Ankara'da sokaklarda sahipsiz köpeklerin olduğunu ve çözüm merkezlerine en çok bu konuda şikayetlerin geldiğini ifade eden Köse, belediyenin bu noktada hiçbir şey yapmadığını söyledi.