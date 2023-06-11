Ankara'da sel alarmı! Ev ve iş yerlerini su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu. Ancak CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaralılara her zaman olduğu gibi yine aynı manzaraları yaşattı.

A Haber Muhabiri Merve Pekmez bölgeden son durumu aktardı. Pekmez, "Birkaç noktada da dolu yağışının da etkili olduğunu söylesek yanlış olmaz. Araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Ankara'nın bir noktasında değil birçok noktasında şu anda kuvvetli sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Olası sel ve su baskınlarına karşı Meteoroloji tarafından peş peşe uyarılar geliyordu." ifadelerini kullandı.