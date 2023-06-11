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    • Yaşam
    • 11.06.2023 15:31
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    • 11.06.2023 15:34
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    Ankara'da sel alarmı! Ev ve iş yerlerini su bastı

    Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına sebep oldu. Sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri su ile doldu, cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar ise suya gömüldü. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin alt yapı ve hizmet yetersizlikleri dolayısıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ankara’da sel alarmı!

    Ankara'da öğle saatlerinde sağanak ve ardından dolu yağışı başladı. Kuvvetli yağışın zaman zaman artmasıyla bazı bölgelerde su baskınları yaşandı.

    Ev ve iş yerleri su ile dolarken, cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü.

    Sürücüler yollarda biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınarak sağanağın durmasını bekledi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu. Ancak CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaralılara her zaman olduğu gibi yine aynı manzaraları yaşattı.

        A Haber Muhabiri Merve Pekmez bölgeden son durumu aktardı. Pekmez, "Birkaç noktada da dolu yağışının da etkili olduğunu söylesek yanlış olmaz. Araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Ankara'nın bir noktasında değil birçok noktasında şu anda kuvvetli sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Olası sel ve su baskınlarına karşı Meteoroloji tarafından peş peşe uyarılar geliyordu." ifadelerini kullandı.

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