Türkiye sağlık alanında bir ilke imza attı! En yaşlı kişiye akciğer nakli yapıldı

Türkiye'de son yıllarda akciğer hastalığı yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. Kanser ve benzeri nedeniyle hayata tutunamayanların imdadına, organ nakli yetişti. Dünyada 60 yıl önce başlayan operasyon, ülkemizde de son yıllarda gelişti. Özellikle 65 yaşına kadar olanlara yapılan nakiller, başarılı geçti.

Özellikle çok genç yaştaki operasyonların hayata tutunmadaki başarısının yüksek olduğu dikkat çekti. Ancak bir süre önce ilk kez 65 yaş üstü için bir ameliyat gerçekleşti. İstanbul Koşuyolu Hastanesi'nde SUAM akciğer nakli ekibi, 68 yaşındaki hastaya başarılı bir nakil gerçekleştirdi. Hastaya yeniden nefes alma egzersizleri öğretildi. Sağlık durumu gayet iyi olan hastanın görüntülerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yeni akciğerle ilk nefes" notuyla paylaşıp "Dün, Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye akciğer nakli yapıldığını belirten Koca, "Naklin üzerinden 24 saat geçti, 68 yaşındaki hastamız iyi durumda. Koşuyolu SUAM akciğer nakli ekibini kutluyorum. Dünyada ilk akciğer nakli tam 60 yıl önce yapılmıştı" ifadelerini kaydetti.



TÜRKİYE'DE 10 YILDIR YAPILIYOR

İlk olarak 1963'te ABD'de Mississippi Üniversitesi'nde denenmiş ancak ilk başarılı nakil 1983 yılında Kanada Toronto'da yapılmıştır. Ülkemizde ilk akciğer nakli 2004'te İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yapılmıştır. Ancak ilk başarılı akciğer nakli 2009'da Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde yapılmıştır. 2012'de 6 merkez akciğer nakli için ruhsatlandırılmıştır.



İKİ AKCİĞER DE DEĞİŞEBİLİYOR

Dünyada yıllık 4000 civarında akciğer nakli yapılıyor. Akciğer naklinde, hastadaki rahatsızlığa bağlı olarak tek akciğer kullanılabileceği gibi her iki akciğerin de değişmesi gerekebilir.