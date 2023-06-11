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    Saliha hemşirenin babası feryat etti! "Bunun adı cinayet hepimiz biliyoruz"

    Aksaray’da doktor sevgilisi Halil İbrahim A.’nın (43) oturduğu rezidansın balkonundan düşüp, hayatını kaybeden hemşire Saliha Tuncel’in (25) babası Salim Tuncel isyan etti: Bunun cinayet olduğunu hepimiz biliyoruz...

    Babanın feryadı

    Özel bir hastanede çalışan hemşire Saliha Tuncel'in, 24 Mayıs'ta, aynı hastanede görevli Doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu rezidansın 7'nci katındaki daireden 3'üncü katın balkonuna düşüp yaşamını yitirdiği olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

    Soruşturmada, başta rezidansta olmak üzere Saliha hemşirenin evi ve otomobilinde de arama yapıldı. Saliha hemşirenin Niğde'de oturan babası Salim Tuncel, Aksaray'a gelip, polisin incelemesinin ardından kızına ait otomobil ve çantayı teslim aldı.

    PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM
    Kızının ölümüyle ailecek hayatlarının karardığını söyleyen Salim Tuncel, "Savcılığımız gizlilik kararı koyduğu için şu anda elimizde bir bilgi yok. Ancak biz aile olarak cinayet olduğuna eminiz. İnşallah büyüklerimiz, bu konuda bizleri haklı çıkaracak.

    Olayın aydınlatılması için elimden ne geliyorsa yapacağım, peşini bırakmayacağım. 24 yaşında ve 50 kilo olan bir kız, size ne yapabilir? Kızımın aracını, çantasını teslim aldık. Kızımın evinde de inceleme yapılmış ve arkadaşı Şeyma'ya anahtarı teslim etmişler. Cep telefonu incelemesi sürüyormuş. Devletimiz olayı araştırıyor. Otopsi sonucuna göre karar verecek" dedi.

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    Haberler Yaşam Saliha hemşirenin babası feryat etti! "Bunun adı cinayet hepimiz biliyoruz"
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