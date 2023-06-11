Saliha hemşirenin babası feryat etti! "Bunun adı cinayet hepimiz biliyoruz"

Olayın aydınlatılması için elimden ne geliyorsa yapacağım, peşini bırakmayacağım. 24 yaşında ve 50 kilo olan bir kız, size ne yapabilir? Kızımın aracını, çantasını teslim aldık. Kızımın evinde de inceleme yapılmış ve arkadaşı Şeyma'ya anahtarı teslim etmişler. Cep telefonu incelemesi sürüyormuş. Devletimiz olayı araştırıyor. Otopsi sonucuna göre karar verecek" dedi.

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