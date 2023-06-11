Jandarma personelini taşıyan araç devrildi: Yaralılar var!

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan personelleri Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. 3 şeritli olan yolda kaza nedeniyle tek şeritten trafik akışı sağlandı. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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