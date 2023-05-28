D-100'de feci kaza! Önce kamyonet sonra bariyer! 1 ölü 1 yaralı
Bolu'da feci bir kaza meydana geldi. D-100 kara yolunda kamyonet ile çarpışıp, savrulan cipe bariyer saplandı. Kazada, cipteki Emine Çelik hayatını kaybetti, sürücü eşi Hasan Çelik (51) yaralandı.
28.05.2023 16:35 - Son Güncelleme: 28.05.2023 16:35
Kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 kara yolu Abant kavşağı mevkisinde meydana geldi. Hasan Çelik idaresindeki cip ile Sercan Canbek'in kullandığı kamyonet çarpıştı.
1 ÖLÜ 1 YARALI
Savrulan cipe bariyer saplandı. Kazada, sürücü Çelik yaralandı, eşi Emine Çelik hayatını kaybetti. Hasan Çelik, sağlık ekiplerince AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.