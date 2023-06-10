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    Yok artık! Özel okul fiyatları dudak uçuklattı: 479 bin TL...

    Yabancı kolejler, eğitim yuvası olduğunu unuttu. “Uyanık Tüccarlığa” soyundu. Robert Kolej, Amerikan okulları, İtalyan, Alman ve Fransız liselerinin ücretlerini gören veliler şok oldu!

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Özel okul fiyatları uçtu

    Türkiye'de 1 milyon 246 bini aşkın öğrenci, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girdi. Gözler, 26 Haziran'da açıklanacak sonuçlara çevrildi. Yabancı kolejler de fiyatlarını ilan etti! Rakamlar, "Pes" dedirtti...



    Fırsat kollayan okullar içinde Robert Lisesi, başı çekti. Yıllık ücretini 479 bin 300 TL, yatılıyı ise 677 bin 500 lira olarak belirledi. Üsküdar Amerikan, Alman lisesi ve Fransız okulları da eksik kalmadığını gösterdi.

    OKU BAKİİİM 479 BİN TL
    1 Milyon 246 bini aşkın öğrenci, geçtiğimiz hafta sonu Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) katıldı. Gözler 26 Haziran'da açıklanacak sınav sonuçlarına çevrilirken, yabancı liseler de kayıt takvimini ve fiyatlarını açıkladı. Yüksek taban puanlarla öğrenci alan, çocukların girmek için yarıştığı yabancı liselerde fiyatlar dudak uçuklattı.


    YATILI OKUMAK 677.500 TL
    Bu okullar arasında Özel Amerikan Robert Lisesi ücrette yine rekor kırdı.

        Bu yıl 202 öğrenci alacak olan okulda hazırlık sınıfı peşin ücreti 446 bin 400 lira...

        Velilere 4, 7 veya 10 taksit imkanı sunulurken; en uzun vadede fiyat 479 bin 300 liraya kadar ulaştı. Yatılı okuyacak öğrencilerin eğitim ücreti, 5 günlük yurt ücretiyle birlikte ödeme şekline göre 573 bin 500 ile 613 bin 200 lira arasında değişirken, eğer 7 gün yatılı kalınacaksa fiyat 631 bin 500-677 bin 500 lira aralığına çıktı.

        FRANSIZLAR DA YÜKSEK
        Yabancı liselerde eğitim ücretinde ikinci sırayı ise Üsküdar Amerikan aldı. Okul, hazırlık sınıfı ücretini peşin 422 bin 256, taksitli 430 bin 932 lira olarak açıkladı.
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            Özel okul fiyatları uçtu
            Haberler Yaşam Yok artık! Özel okul fiyatları dudak uçuklattı: 479 bin TL...
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