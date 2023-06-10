



Fırsat kollayan okullar içinde Robert Lisesi, başı çekti. Yıllık ücretini 479 bin 300 TL, yatılıyı ise 677 bin 500 lira olarak belirledi. Üsküdar Amerikan, Alman lisesi ve Fransız okulları da eksik kalmadığını gösterdi.

OKU BAKİİİM 479 BİN TL

1 Milyon 246 bini aşkın öğrenci, geçtiğimiz hafta sonu Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) katıldı. Gözler 26 Haziran'da açıklanacak sınav sonuçlarına çevrilirken, yabancı liseler de kayıt takvimini ve fiyatlarını açıkladı. Yüksek taban puanlarla öğrenci alan, çocukların girmek için yarıştığı yabancı liselerde fiyatlar dudak uçuklattı.