MOV Cosmetic devrim yaratan trend ürünleriyle Avrupa’nın yakın markajında

Kozmetik dünyasında adeta devrim yaratan MOV Cosmetic Yönetimi; ''Yeni jenerasyonun enerjisi ve parıltısı bize her daim ilham vermiştir. Türkiye'nin en önemli dijital pazarlama ve alışveriş sitelerinde olduğu gibi büyük kozmetik mağazalarında da yer almaktayız. İki büyük markamız daha var, Watsons'da ''CO'', Rossman'da ''NİOU'' ve MOV … Avrupa ve Ortadoğu'dan ciddi talepler var'' dedi.





Yepyeni sürpriz ürünlerle şaşırtmaya hazırlanan MOV Cosmetic ürünleri günlük hayatta olduğu kadar sahne ve moda dünyasının da ilgi odağı oldu. Dünyaca ünlü süper modellerin birçok çekimde kullandığı MOV Glitter Sim birçok rengiyle geleceğin ışıltısına ışıltı katmaya devam ediyor.



MOV Cosmetic Yönetimi; ''Öngörü ile hareket etmek, yaptığınız işin her zaman 10 yıl sonrasını düşünerek hareket etmek ve en iyisini üretmek. Bunlar başarının olmazsa olmazıdır. Başarının sırrı var mı derseniz vereceğim tek cevap olur 'Başarının sırrı yoktur işinizi hakkıyla yapmak vardır' derim '' dedi.





ilandır.