Adana'da sabah saatlerinde kan donduran olay! Sulama kanalına itilen gencin cansız bedeni bulundu

Adana Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında 18 yaşlarındaki bir erkeğin, tartıştığı kişi tarafından sulama kanalına itildiğini gören vatandaşlar, yardıma koştu.
AKINTIYA KAPILIP GÖZDEN KAYBOLDU
Çevredekiler akıntıya kapılan genci kurtarmaya çalışırken, şüpheli ise kaçtı. Tüm çabalar sonuçsuz kaldı, akıntıya kapılan genç bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Akşam, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.
DEMİRE TAKILAN CESET ÇIKARILDI
Bugün saat 08.00 sıralarında sulama kanalının yakınından geçen vatandaşlar, suda ceset görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen dalgıç polisler, kanalda demire takılan cesedi bulunduğu yerden çıkardı.