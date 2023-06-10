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    • Yaşam
    • 10.06.2023 11:57
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    • 10.06.2023 12:22
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    Adana'da sabah saatlerinde kan donduran olay! Sulama kanalına itilen gencin cansız bedeni bulundu

    Adana'da 18 yaşlarındaki gencin tartıştığı kişi tarafından sulama kanalına itildiği öne sürüldü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar akıntıya kapılan genci kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler demire takılmış cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Genci kanala iten şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürdüren polis ekipleri, güvelik kameralarını incelemeye aldı.

    takvim.com.tr
    DHA
    Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

    Adana Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında 18 yaşlarındaki bir erkeğin, tartıştığı kişi tarafından sulama kanalına itildiğini gören vatandaşlar, yardıma koştu.

    AKINTIYA KAPILIP GÖZDEN KAYBOLDU
    Çevredekiler akıntıya kapılan genci kurtarmaya çalışırken, şüpheli ise kaçtı. Tüm çabalar sonuçsuz kaldı, akıntıya kapılan genç bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Akşam, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.

    DEMİRE TAKILAN CESET ÇIKARILDI
    Bugün saat 08.00 sıralarında sulama kanalının yakınından geçen vatandaşlar, suda ceset görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen dalgıç polisler, kanalda demire takılan cesedi bulunduğu yerden çıkardı.

        Görgü tanıklarının verdiği eşkal doğrultusunda cesedin, dün sulama kanalına itilen gence ait olduğu tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan gencin cesedi, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Genci kanala iten şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürdüren polis ekipleri, güvelik kameralarını incelemeye aldı.

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        Haberler Yaşam Adana'da sabah saatlerinde kan donduran olay! Sulama kanalına itilen gencin cansız bedeni bulundu
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