Adana'da sabah saatlerinde kan donduran olay! Sulama kanalına itilen gencin cansız bedeni bulundu

AKINTIYA KAPILIP GÖZDEN KAYBOLDU

Çevredekiler akıntıya kapılan genci kurtarmaya çalışırken, şüpheli ise kaçtı. Tüm çabalar sonuçsuz kaldı, akıntıya kapılan genç bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Akşam, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.