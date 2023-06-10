Yürek yakan olay geçtiğimiz yıl nisan ayında Gaziantep'te yaşandı.Batıkent Mahallesi'nde salı günü akşam saatlerinde lise son sınıf öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak, özel ders aldıkları eğitim kurumundan çıktıktan sonra iki farklı 'Scooter'a binip evlerine gitmek için yola çıktı.
Scooter ile yolun karşısına geçmeye çalışan lise son sınıf öğrencisi iki arkadaşa çarpıp Ezgi Alya Yiğit'in (17) ölümüne, Şimal Toprak'ın (17) da yaralanmasına neden olan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Osman S. (17) ifadesinde suçsuz olduğunu savunup, "Ben değil, onlar bana çarptı. Durup yaralılara yardım ettim, ambulansı da aradım. Olay yerinden kaçmadım" dedi.
EZGİ KURTARILAMADI
Ezgi Alya Yiğit, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Şimal Toprak ise kazayı yaralı olarak atlattı. Kazanın ardından gözaltına alınan, sorgusunda skuter ile öğrencilerin aracına çarptığını öne süren ehliyetsiz sürücü Osman S., tutuklandı. Ancak 1 ay sonra serbest bırakıldı.