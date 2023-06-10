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    • Yaşam
    • 10.06.2023 17:19
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    • 10.06.2023 17:19
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    Gaziantep'te ehliyetsiz sürücünün çarptığı Ezgi Alya Yiğit hayatını kaybetmişti: sürücü serbest kalınca, aile imza kampanyası başlattı!

    Gaziantep'te 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Osman S., scooter’la yolun karşısına geçmek isteyen  Ezgi Alya Yiğit’e çarptı. Kazada Ezgi Alya Yiğit hayatını kaybetti. Sürücü, tutuklandıktan 1 ay sonra serbest bırakılırken savcılığa verdiği ifadede suçsuz olduğunu öne sürdü. Ezgi Alya Yiğit'ın acılı ailesi, karara isyan etti. Başlattıkları imza kampanyasına 21 binden fazla imza geldiğini söyleyen anne Emine Gülay, "Tek dileğim o kişinin cezasını çekmesi" dedi.

    takvim.com.tr
    Ehliyetsiz sürücü can aldı! Acılı aile o karara isyan etti

    Yürek yakan olay geçtiğimiz yıl nisan ayında Gaziantep'te yaşandı.Batıkent Mahallesi'nde salı günü akşam saatlerinde lise son sınıf öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak, özel ders aldıkları eğitim kurumundan çıktıktan sonra iki farklı 'Scooter'a binip evlerine gitmek için yola çıktı.

    Scooter ile yolun karşısına geçmeye çalışan lise son sınıf öğrencisi iki arkadaşa çarpıp Ezgi Alya Yiğit'in (17) ölümüne, Şimal Toprak'ın (17) da yaralanmasına neden olan otomobilin ehliyetsiz sürücüOsman S. (17) ifadesinde suçsuz olduğunu savunup, "Ben değil, onlar bana çarptı. Durup yaralılara yardım ettim, ambulansı da aradım. Olay yerinden kaçmadım" dedi.

    EZGİ KURTARILAMADI
    Ezgi Alya Yiğit, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Şimal Toprak ise kazayı yaralı olarak atlattı. Kazanın ardından gözaltına alınan, sorgusunda skuter ile öğrencilerin aracına çarptığını öne süren ehliyetsiz sürücü Osman S., tutuklandı. Ancak 1 ay sonra serbest bırakıldı.

        "DURUP YARALILARA YARDIM ETTİM, KAÇMADIM"
        Osman S., savcılık sorgusunda suçsuz olduğunu öne sürdü. Olayı emniyette de anlattığını, herhangi bir uyuşturucu madde ya da alkol kullanmadığını öne sürdü. Olay günü dershaneye gittiğini belirten Osman S., ifadesinde şöyle dedi:
        "Olay günü herhangi bir uyuşturucu madde ya da alkol kullanmadım. Herhangi bir hastalığım ve buna bağlı olarak kullandığım bir ilaç da yok. Olay günü akşam saatleriydi. Hava karanlıktı, saat 19.45-19.50 sularıydı. Benim görüş mesafem iyiydi, yol aydınlıktı. Yaklaşık 50- 60 kilometre hızla gidiyordum. Dershaneye yetişmeye çalışıyordum ancak bir anda scooter ile tali yoldan ana yola önüme çıkıp bana çarptılar. Durup yaralılara yardım ettim, ambulansı da aradım. Olay yerinden kaçmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ediyorum."

        İKİ TARAFTA KUSURLU BULUNDU
        Savcılığın yürüttüğü soruşturmada Osman S., hakkında 'Taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede yer verilen kaza tespit tutanağında sürücünün kavşak ve yaya geçidinin bulunduğu bölgelerde hızını yavaşlatmadığı için 'tali' kusurlu olduğu belirtilirken, hayatını kaybeden scooter sürücüsü Ezgi'nin ise 'Trafik ışıklı işaret cihazı ve levhası bulunmayan kavşaklardan bölünmüş yola çıkan sürücülerin bu yoldan geçen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek' kuralını ihlal etmesinden dolayı 'asli' kusurlu sayıldı.

        ACILI AİLE İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI
        Ehliyetsiz sürücünün bir ay tutukluluğunun ardından tahliye edilmesi Yiğit ailesinin acısını daha da kanattı. Ezgi Yiğit'in ablası Elif Kayra Yiğit, sosyal medyadan imza kampanyası başlattıklarını duyurdu.

            "KARDEŞİMİ SOĞUK TOPRAĞA VEREN KATİLİN TUTUKLANMASI İÇİN ÇABALAYACAĞIM"
            Elif Yiğit tarafından başlatılan imza kampanyasına şu ana kadar 21 bin 508 kişi imza vererek destek olduğu açıklandı. "Kardeşim hayatta değil ama bu ehliyetsiz sürücü dışarıda dolaşıyor. Yargılama hala devam ediyor ama Osman S. tutuksuz. Gaziantep'in en işlek caddelerinden birinin mobese görüntülerine ulaşılamıyor? Bu görüntüler nerede? Tutukluluk talebi çıkmasına rağmen ertesi gün tahliye edildi. Benim kardeşim henüz 17 yaşındaydı. Kardeşimi bizden koparıp soğuk toprağa veren bu katilin tutuklanması için son nefesime kadar çabalamaya devam edeceğim" ifadesini kullandı.

            "KIZIMIN DOĞUM GÜNÜ…"
            Acılı anne Emine Gülay, kızının katilinin cezasını çekmesini istediğini belirterek "Benim tek dileğim kamera görüntülerinin getirilmesi. Eğer gerçekten Ezgi haksız ise o da çıksın. İçim rahat etsin istiyorum. Ortada bir görüntü yokken kızım Ezgi nasıl suçlu görülüyor onu anlamıyorum. Mahkemeden 4 gün sonra kızımın doğum günü.Tek dileğim bu defa ona gittiğimde güzel bir haber vermek. Gerçekten dayanmak çok zor. Kazadan önceki akşam içimde hep bir sıkıntı vardı. Benim rahatsızlığım nedeniyle yorulmamı istemedi. O akşam görememiştim sonrasında sabahta göremedim zaten olay oldu. Keşke diyorum görebilseydim. Hala inanamıyorum çok zor bir durum. Benim tek dileğim o kişinin cezasını çekmesidir. Bu kişi cezasını çekmelidir. Benim kızım okul birincisi olmasına rağmen üniversiteye gidemedi" ifadelerini kullandı.

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            Haberler Yaşam Gaziantep'te ehliyetsiz sürücünün çarptığı Ezgi Alya Yiğit hayatını kaybetmişti: sürücü serbest kalınca, aile imza kampanyası başlattı!
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