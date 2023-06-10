"KIZIMIN DOĞUM GÜNÜ…"

Acılı anne Emine Gülay, kızının katilinin cezasını çekmesini istediğini belirterek "Benim tek dileğim kamera görüntülerinin getirilmesi. Eğer gerçekten Ezgi haksız ise o da çıksın. İçim rahat etsin istiyorum. Ortada bir görüntü yokken kızım Ezgi nasıl suçlu görülüyor onu anlamıyorum. Mahkemeden 4 gün sonra kızımın doğum günü.Tek dileğim bu defa ona gittiğimde güzel bir haber vermek. Gerçekten dayanmak çok zor. Kazadan önceki akşam içimde hep bir sıkıntı vardı. Benim rahatsızlığım nedeniyle yorulmamı istemedi. O akşam görememiştim sonrasında sabahta göremedim zaten olay oldu. Keşke diyorum görebilseydim. Hala inanamıyorum çok zor bir durum. Benim tek dileğim o kişinin cezasını çekmesidir. Bu kişi cezasını çekmelidir. Benim kızım okul birincisi olmasına rağmen üniversiteye gidemedi" ifadelerini kullandı.

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