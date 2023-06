Burcu Güleryüz, “Cildimiz karalama kağıdı değil her yöntemi denemeyin” diye uyardı

Başarılı İş İnsanı ve Sunucu Burcu Güleryüz; ''Toplumda doğru bilinen o kadar yanlış yönlendirmeler var ki… Sağlık hafife alınan bir konu değil. Özellikle cildimizin sağlığı. Aynaya her baktığımızda ilk karşılaştığımız şey cildimizdir. Son zamanlarda o kadar farklı ve yanlış bilgi kirliliği var ki kesinlikle bir uzmandan destek alınmadan kulaktan dolma sözlere inanmamalı. Her cildin yapısı farklıdır. Standart cilt diye bir kavram yoktur. Cilt bakımı yaparken bile belli testler yapılır ve analiz sonuçlarına göre cilde en uygun bakım yöntemi seçilir. Her cilt yapısının ayrı bir bakım yöntemi vardır'' diyerek uyarılarda bulundu.



Burcu Güleryüz aynı zamanda ''8'de Sağlık'' programının sunuculuğunu yapmakta. Yaptığı programla toplumu doğru bilgilendiren ve ciddi faydalar sağlayan Güleryüz; ''Lütfen her duyduğunuz yönteme, öneriye, tavsiyeye inanmayın. Cildiniz deneme tahtası değil. Mutlaka bir uzmana danışın. Bazen bir krem satın alırken bile cildimizi çok iyi tanımadan satın almamalıyız'' dedi.



Burcu Güleryüz aynı zamanda kendi adını taşıyan ''Burcu Güleryüz Güzellik'' merkezinde profesyonel ekibiyle danışanlarına hizmet vermektedir. Güzel sunucu hem TV programı hem de iş alanındaki başarılarıyla son zamanların en çok konuşulan ve tercih edilen ismi. Aynı zamanda iki çocuk annesi olan Burcu Güleryüz; ''En büyük yatırım cildimize yaptığımız yatırımdır, zamana karşı koymanın verdiği motive en güzel şey'' dedi.

