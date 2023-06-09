Ünlü şef Somer Sivrioğlu’na hapis şoku: 22 yıl 6 ay isteniyor!

YAPI MALİKLERİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mehmet Levent Kula'nın avukatı istinat duvarının kiracının sorumluluğu altında olduğunu ifade ederek, ''İddianamedeki bilinçli taksir iddiasını kabul etmiyoruz. Bu çok ağır bir ithamdır. Duvarın yıkılıp yıkılmayacağını ön görmesi mümkün değildir. Kaldı ki burası yıllardır aynı kiracı tarafından arsası ve duvarıyla birlikte kiralanmıştır. Müvekkilimin beraatını talep ediyorum'' dedi. Sanık Gülay Kula ise savunmasında, ''Eşimden miras yoluyla bana ve çocuklarıma kalmıştır. Bahsi geçen duvarına hiç dikkat etmedim. Üzgünüm, olmasaydı iyiydi. Benim olayda kastım yoktur'' dedi.

"DUVAR BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ SORUMLULUĞU ALTINDADIR''

Diğer bir sanık Sevinç Kula ise duvar hakkında bilgi sahibi olmadığını ve kiracıların herhangi bir tamir talebinde bulunmadığını söyledi. Sevinç Kula'nın avukatı, istinat duvarının yıllar içerisinde çok kez değişikliğe uğradığını belirterek, ''Duvar Beşiktaş Belediyesinin sorumluluğu altındadır. Bir vatandaş belediyeye ihbar etmiş bizim bundan haberimiz yoktu. Ayrıca belediye iki ay önce kaldırımı yenilemiş ve kaldırımla duvar arasında boşluk bırakılmıştı'' dedi.